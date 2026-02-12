Ключевые моменты:

Российские дроны ночью 12 февраля атаковали Одесщину, разрушен фасад и крыша многоквартирного дома.

Пожары на рынке и супермаркете, сильное задымление.

Выбиты окна в соседних домах, сгорели 15 автомобилей.

Без света, воды и отопления часть Одессы.

Последствия атаки РФ в Одессу

Ночью, 12 февраля, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Одесщине с помощью беспилотников-террористов.

По информации главы Одесского ОВА Олега Кипера, в Одесском районе получили повреждения объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Разрушены фасад и крыша многоквартирного жилого дома.

Также вспыхнули масштабные пожары на рынке и супермаркете. В соседних зданиях выбило окна, 15 авто повреждены огнем. По информации местных жителей, было сильное задымление.



Добавим, что после обстрела отсутсвует свет, видоснабжение и отопление в некоторых районах Одессы. В частности, в домах на улицах Академика Филатова и Танцоры. На утро теплоснабжение возобновили. Кстати, в домах на пл. Толбухина батареи едва теплые, вода и электричество тоже отсутствуют.

Напомним, по предварительной информации есть один пострадавший. Также развернут оперативный штаб, где жители пострадавших домов могут получить всю необходимую помощь.

