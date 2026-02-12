Ключевые моменты:
- Российские дроны ночью 12 февраля атаковали Одесщину, разрушен фасад и крыша многоквартирного дома.
- Пожары на рынке и супермаркете, сильное задымление.
- Выбиты окна в соседних домах, сгорели 15 автомобилей.
- Без света, воды и отопления часть Одессы.
Последствия атаки РФ в Одессу
Ночью, 12 февраля, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Одесщине с помощью беспилотников-террористов.
По информации главы Одесского ОВА Олега Кипера, в Одесском районе получили повреждения объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Разрушены фасад и крыша многоквартирного жилого дома.
Также вспыхнули масштабные пожары на рынке и супермаркете. В соседних зданиях выбило окна, 15 авто повреждены огнем. По информации местных жителей, было сильное задымление.
Добавим, что после обстрела отсутсвует свет, видоснабжение и отопление в некоторых районах Одессы. В частности, в домах на улицах Академика Филатова и Танцоры. На утро теплоснабжение возобновили. Кстати, в домах на пл. Толбухина батареи едва теплые, вода и электричество тоже отсутствуют.
Напомним, по предварительной информации есть один пострадавший. Также развернут оперативный штаб, где жители пострадавших домов могут получить всю необходимую помощь.
