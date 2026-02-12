Ключевые моменты:
- Без воды остались потребители Киевского и Хаджибейского районов Одессы.
- Водоснабжение отсутствует в некоторых жилых массивах.
- Энергетики работают над восстановлением электроэнергии, после чего подача воды стабилизируется.
- Адреса бюветных комплексов.
Где нет воды
Из-за обесточения объектов водопроводной системы без водоснабжения остаются потребители Киевского и части Хаджибейского районов Одессы.
Кроме того, без воды остались села Лиманка, Красный хутор, жилые массивы «Радужный», «Совиньон 1–5», «Черноморка» и ЖКУ «Таирово».
По информации Инфоксводоканала, может наблюдаться снижение давления водоснабжения в Хаджибейском и Приморском районах города.
В настоящее время энергетики работают над возобновлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется.
Где набрать воды в Одессе
Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- ул. Академическая, 11;
- ул. Ольгиевская, 37;
- ул. Старопортофранковская, 105;
- ул. Академическая, 2;
- ул. Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- ул. Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- ул. Ицхака Рябина, 1;
- ул.Дальницкая, 25;
- ул. Инглези, 1.
Пересыпский район:
- ул. Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
