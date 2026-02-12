Ключевые моменты:

  • Без воды остались потребители Киевского и Хаджибейского районов Одессы.
  • Водоснабжение отсутствует в некоторых жилых массивах.
  • Энергетики работают над восстановлением электроэнергии, после чего подача воды стабилизируется.
  • Адреса бюветных комплексов.

Где нет воды

Из-за обесточения объектов водопроводной системы без водоснабжения остаются потребители Киевского и части Хаджибейского районов Одессы.

Кроме того, без воды остались села Лиманка, Красный хутор, жилые массивы «Радужный», «Совиньон 1–5», «Черноморка» и ЖКУ «Таирово».

По информации Инфоксводоканала, может наблюдаться снижение давления водоснабжения в Хаджибейском и Приморском районах города.

В настоящее время энергетики работают над возобновлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется.

Где набрать воды в Одессе

Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​ул. Академическая, 11; ​
  • ул. Ольгиевская, 37;
  • ул. ​Старопортофранковская, 105; ​
  • ул. Академическая, 2; ​
  • ул. Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • ул. Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​ул. Ицхака Рябина, 1; ​
  • ул.Дальницкая, 25;
  • ул.  Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • ул. Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Также читайте: Критическая ситуация на юге Одесщины – массовые отключения света и тепла.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме