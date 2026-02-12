Ключевые моменты:

Российские силы нанесли комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами по Киеву, Днепру, Одессе и Лозовой (Харьковщина).

Повредили жилье, ТЭС ДТЭК и гражданскую инфраструктуру.

Перспектива выборов и ответ Зеленского.

Потери врага.

Враг ударил по Украине баллистикой и дронами

Ночью 12 февраля российские силы совершили комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами по нескольким регионам Украины, в частности, Киеву, Днепру, Одессе и Лозовой в Харьковской области.

Добавим, что в столице зафиксированы повреждения в Дарницком, Днепровском, Голосеевском и Деснянском районах от обломков ракет и дронов, в частности, фасад многоэтажки и нежилые сооружения. Двое пострадавших. Более 2600 домов остались без отопления из-за поражения инфраструктуры.

В Днепропетровской области ракеты «Искандер-М» и «шахеды» повредили ТЭС ДТЭК, что привело к плановым отключениям электроэнергии. Четверо раненых, в том числе младенец и 4-летний ребенок.

Атака баллистическими ракетами и дронами «Герань-2» на Лозовую Харьковской области продолжалась с 1:30 до 4:00, приведя к гибели супругов, ранений шести человек в состоянии шока. Горели склады, повреждены гаражи, частные дома и гражданская инфраструктура.

Напомним, что РФ в очередной раз атаковала Одессу. В регионе дроны поразили энергетический объект ДТЭК, фасад и крышу 9-этажки, рынок, супермаркет и более 15 автомобилей.

Будут ли выборы

Британская газета Financial Times сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский якобы планирует 24 февраля объявить о президентских выборах и подготовить план любого мирного соглашения с Россией. Офис президента в комментарии ВВС заверил, что выборы невозможны без обеспечения безопасности в стране.

«Первый раз слышу об этом. То есть первый раз услышал от FT утром, а во второй раз от вас. К выборам мы приходим, когда будут гарантии безопасности. Я говорил раньше — сделайте прекращение огня — будут выборы, это вопрос безопасности», — заявил Зеленский.

Потери врага

ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 770 человек. Также враг потерял один танк, пять боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня, средство противовоздушной обороны, 1442 беспилотных летательных аппарата и 172 единицы автомобильной техники.