Прогноз погоды в Одессе на 23 сентября

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-15°С, днем 21-23°С.

Температура морской воды 19-20°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 23 сентября

Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°С, днем 21-26°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Выбор редакции:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме