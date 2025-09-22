Прогноз погоды в Одессе на 23 сентября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-15°С, днем 21-23°С.
Температура морской воды 19-20°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 23 сентября
Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15°С, днем 21-26°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
