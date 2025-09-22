Каждая деталь снова играет светом

Каждый резной фрагмент, каждая геометрическая деталь снова играет светом и тенью, раскрывая замысел архитекторов более чем столетней давности. Древесина восстановлена с особым вниманием к текстуре, а стекло засияло чистотой и прозрачностью.

Мастера не только бережно сохранили аутентичность, но и добавили современные элементы: отреставрированную фурнитуру и надежный электроригельный замок.

Теперь отреставрированные двери — не просто вход. Это настоящий символ того, что история Одессы может быть живой, дышать и вдохновлять. Двери снова встречают жителей и гостей, сохраняя память о прошлых поколениях и уверенно шагая в будущее.

Из истории дома Яновича

Дом, построенный в 1890 году для коллежского асессора Сигизмунда Яновича по проекту архитекторов Федорова и Зелинского, является ярким примером одесской эклектики и историзма. За более чем век он пережил смену владельцев, изменение адресов и даже неточности в официальных документах, но всегда оставался важной частью архитектурного облика Одессы. Сегодня это здание имеет статус памятника архитектуры местного значения.

Фото автора

