Прогноз погоды в Одессе на 3 сентября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 3 сентября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
