Как внук одесского кондитера и сын майора НКВД блестяще сыграл шефа гестапо

Леониду Броневому 17 декабря исполнился бы 91 год. Актер имел одесские корни, прозвище заменило ему фамилию, а путь к славе был гораздо дольше и труднее, чем у многих его коллег. Он сыграл множество запоминающихся ролей, но самая известная из них — Мюллер из фильма «Семнадцать мгновений весны».

Фамилию — за подбитый броневик

Настоящая фамилия Леонида Броневого должна была быть Факторович — во всяком случае именно такую носили его предки. Но один из братьев отца в смутное время гражданской войны сумел подбить броневик у городского вокзала. Сам он при этом погиб, но все его родственники по мужской линии получили прозвище Броневой, которое очень скоро превратилось в фамилию. Кстати, в свое время перемена фамилии помогла Броневому скрыть тот факт, что его родная тетка эмигрировала в Америку. Там она разбогатела и еще не так давно владела шестью студиями в Голливуде.

Предки Леонида Броневого были родом из Украины. Его дед был кондитером в Одессе, потом он перебрался в Киев, где у него и родился сын – Леня. Детство Броневого было совершенно безоблачным. Его отец и дядя работали в НКВД, семья жила на Крещатике в четырехкомнатной квартире. Однако вскоре «машина репрессий» прошлась и по его близким: дядю расстреляли прямо в кабинете, а отца объявили «врагом народа» и отправили в лагерь. Благополучная жизнь мальчика закончилась в одно мгновение: восьмилетнего Леонида с матерью выставили из квартиры и приказали в течение суток покинуть город.

Броневой рассказывал, что когда он был на гастролях в Америке, на одной из творческих встреч из зала поднялся один из зрителей и рассказал, как в свое время отец Броневого весьма жестко допрашивал его. И хотя актер никогда не скрывал своей биографии, в этот момент он испытал жгучий стыд за отца. Это чувство стыда он пронес через всю жизнь. К примеру, актер знал, что когда-то отец допрашивал будущего академика и основателя школы мостостроения Евгения Патона. И Броневой признавался, что старался никогда не встречаться с академиком, так как не смог бы посмотреть ему в глаза. Может быть, именно поэтому он очень не любил свою фамилию и всегда говорил, что охотнее носил бы фамилию матери — Ландау.

За роль вождя получил квартиру

В детстве Леонид Сергеевич занимался игрой на скрипке и подавал большие надежды. Во время войны, чтобы заработать, 15-летним мальчишкой он играл в ресторане и знал огромное количество песен. Играть приходилось как фронтовые, так и бандитские песни — что заказывали посетители.

Наконец, война закончилась, и подошло время выбирать профессию. Но тут выяснилось, что ни один приличный институт документы у него не примет, так как он был сыном «врага народа». Единственный вуз, куда он смог поступить был Ташкентский театральный институт. Окончив его, Броневой решил поступать в Школу-студию МХАТ. Понимая, что может получить отказ, он сначала написал письмо Алексею Грибову. И тот очень помог молодому актеру: собрал всех знаменитых артистов Художественного театра и организовал прослушивание, на котором Броневой читал финал гоголевской повести «Тарас Бульба». Его приняли сразу на третий курс, а его однокурсниками стали Ирина Скобцева, Людмила Иванова, Игорь Кваша, Галина Волчек, Анатолий Кузнецов, Владлен Давыдов.

После окончания школы-студии Броневого по распределению отправили в Грозный. В местном театре его заметили буквально с первой же роли… Ленина. Конечно, никто бы не доверил молодому актеру играть вождя, если бы не случайность. Во время просмотра спектакля «партийными товарищами», актер, который играл Ленина, очень волновался и не понравился комиссии. Проверяющие потребовали заменить актера, и режиссеру ничего не оставалось, как выпустить на сцену Броневого, который еще не успел сыграть ни одной роли. Зато, пока без дела торчал на репетициях, он успел выучить весь текст пьесы. Все произошло так быстро, что времени на волнение не осталось, и Броневой сыграл свою роль безукоризненно. Более того, он так понравился партийным руководителям, что сразу же получил квартиру. А за свою творческую биографию Броневому, сыну «врага народа», по иронии судьбы довелось переиграть практически всех советских вождей.

Принудительно «приглашали» в партию

Еще в институте Броневой женился на однокурснице-москвичке. Она родила дочку, но когда той было четыре года, умерла от рака легкого. Леонид Сергеевич остался с маленькой дочкой на руках. Ни в один московский театр его не брали, и чтобы прокормить ребенка, он играл в домино на Тверском бульваре за деньги. Также ради заработка он переводил стихи узбекских поэтов — работая диктором на радио в Узбекистане, он немного выучил язык.

Коллеги называли Броневого человеком с тяжелым характером. Однако вся его «тяжесть характера» заключалась в чувстве собственного достоинства. Как-то в театре на Малой Бронной Анатолий Эфрос ставил «Дон Жуана». Дон Жуана играл Любшин, а его отца Броневой. Режиссер решил, что в одной из сцен Дон-Жуан должен ударить отца. Он приказал Броневому упасть на пол, а Любшину — ударить его ногой по лицу. Тот сымитировал удар, но Эфрос потребовал, чтобы удар был как настоящий. Любшину ничего не оставалось, как ударить коллегу посильнее. После этого Леонид Сергеевич ушел со сцены, и вернулся с заявлением об уходе, назвав репетицию физическим издевательством. Скандал был страшный, но тем не менее актера уговорили остаться. С Эфросом Броневой больше не общался, однако тот, не желая терять хорошего актера, по-прежнему давал ему главные роли.

***

После «Семнадцати мгновений весны» к 45-летнему Броневому пришла настоящая слава. О нем тут же вспомнили и партийные органы: в театр приехала инструктор райкома партии и предложила Броневому «стать коммунистом». Но актер вспомнил, как когда-то его не приняли в комсомол и отказался от партбилета. Обиженная инструкторша пригрозила, что на звание народного артиста он может не рассчитывать, но Броневой только отмахнулся от нее: куда денетесь, все равно дадите. Так со временем и получилось.

Сыграл роль вместо Санаева

Когда снимали фильм «Семнадцать мгновений весны», Леонида Броневого пробовали на роль Гитлера, а Мюллером хотели сделать Всеволода Санаева. Но тот отказался: дескать, негоже ему играть фашистов, потому что он — парторг «Мосфильма». Но после того как фильм приобрел всесоюзную славу, Санаев очень жалел, что отказался.

Фото: s0.rbk.ru

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