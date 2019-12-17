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На Одещині на території школи виявили три артснаряди часів Другої світової війни (фото)

На Одещині на території школи виявили три артснаряди часів Другої світової війни (фото)

Боєприпаси виявили на стадіоні школи.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Сьогодні, 17 грудня, о 13:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про виявлення 3-х артснарядів часів Другої світової війни діаметром 76 мм.

Боєприпаси були виявлені на стадіоні школи по вул.Богдана Хмельницького,54, с.Великий-Дальник, Біляївського району.

Навчальний процес призупинено, діти відправлені по домівкам. Вилучення та знищення ГПР АРЗ СП заплановано на 18 грудня. Охорона місця виявлення здійснюється працівниками Національної поліції.

Фото: ДСНС

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