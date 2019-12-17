На Одещині на території школи виявили три артснаряди часів Другої світової війни (фото)

Боєприпаси виявили на стадіоні школи.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Сьогодні, 17 грудня, о 13:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про виявлення 3-х артснарядів часів Другої світової війни діаметром 76 мм.

Боєприпаси були виявлені на стадіоні школи по вул.Богдана Хмельницького,54, с.Великий-Дальник, Біляївського району.

Навчальний процес призупинено, діти відправлені по домівкам. Вилучення та знищення ГПР АРЗ СП заплановано на 18 грудня. Охорона місця виявлення здійснюється працівниками Національної поліції.

Фото: ДСНС

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