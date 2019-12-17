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Новости Одессы и Одесской области

И вот они, нарядные, на праздник к нам пришли: елки на улицах Одессы

И вот они, нарядные, на праздник к нам пришли: елки на улицах Одессы

Новый год к нам мчится, и елочный бум на улицах Одессы последовал сразу же за витринными преображениями в честь любимого праздника. Улицы Одессы приукрасились главным атрибутом Нового года: на них замелькали нарядные красавицы. Что в этом смысле в центре города и рядом?

В традиционном стиле

Елочные тенденции этого года: елки «выходят» на тротуары в меньшем количестве, чем раньше. Объяснение последовало из уст одного из сотрудников ресторанчика: мы, мол, и рады бы каждый год выставлять украшенную зеленую красотку, но рядом с ней нужен охранник. Игрушки воруют, даже ветки пытались в прошлом году оборвать. Поэтому в этом году приукрасим вход, а елку установим в витрине.

Еще наблюдение: на городских улицах все меньше встречаются елки-оригиналки. Вроде тех, что из бутылок, деревяшек, или созданных с другими придумками. Нынешние елки за редким исключением украшают улицы в традиционном стиле.

Дерибасовская: елка малая, елка огромная

Первыми в этом году в центре города появились украшенные елки на Дерибасовской (елка «малая») и в Летнем театре. Та, что в Летнем, растет там же, то есть, когда придет время, с нее снимут игрушки, и она будет себе продолжать радовать глаз.

В Летнем театре

А ту, что «малая», теперь затмила ее соседка-гигант на Дерибасовской. Эту громадную красотку долго собирали из множества более мелких живых елочек, она теперь стоит в окружении множества мега-игрушек в виде подарков. Они показались «до боли знакомыми». Ничего удивительного: именно эти мега-игрушки были «рассыпаны» в прошлогодние новогодние праздники на Потемкинской лестнице.

Большая елка на Дерибасовской

И «мега», и «золото»

Старосенная площадь украсилась аккуратной высокой елочкой. Особенность: все игрушки на ней выполнены в “современных тонах”. Рядом находится резиденция Санта-Клауса.

Старосенная площадь

Установлена елка и на Думской. Тут уж полная классика. Эта 18-метровая искусственная зеленая красотка успешно переходит из года в год,  разве что украшения на ней частично меняются. Она особенно хороша по вечерам, когда освещена. В этом году она выделяется игрушками-балеринами.

 

Думская площадь

Уже не очень оригинально (такое мы уже видели в прошлые годы) , но все еще «из ряда вон» смотрятся «золотые» елки. Одна такая в центре города установлена на Соборной площади, еще одну можно лицезреть напротив Оперного театра. Когда лучи солнца падают на «золото», оно здорово слепит глаза.

Соборная площадь

Напротив Оперного театра

…И целые елочные городки

Оригинально смотрятся елки на Ланжероновской. Тут можно увидеть красоток, сделанных из белого пластика (кажется, что они укрыты снегом), и елочку рядом со скульптурой «Девушка со смартфоном», оригинально украшенную игрушками-бантиками. Девушка сразу превратилась в Снегурочку.

Ланжероновская, у Девушки со смартфоном

Ланжероновская

Елочно-санный «городок» появился на Гаванной. Настоящая сказочная красота, притягивающая взгляд взрослых и вызывающая восторг у детей.

Гаванная

А если вы хотите насладиться настоящим новогодним убранством в одном «отдельно взятом месте», то вам — в Горсад. Тут продумано все — елки малые и большие, украшенные на любой вкус, плюс всяческая рождественско-новогодняя атрибутика, которая  встретит вас практически на каждом шагу. Приходить лучше в сумерки: все это переливается разноцветными огоньками, словно напоминая, что «Новый год к нам мчится!..»

 

Горсад

 

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Мария Котова
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