Ключевые моменты:

Геомагнитная активность остаётся высокой с конца октября и продлится как минимум до 10 ноября.

В понедельник ожидается пик — индекс бури вырастет до 6 (красный уровень опасности).

Возможны ухудшение самочувствия и сбои в работе мобильных и навигационных систем.

Геомагнитная буря 10 ноября: чего ожидать и как защититься

Мощная геомагнитная буря началась ещё 27 октября и до сих пор не утихает. Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в понедельник, 10 ноября активность достигнет красного уровня — К-индекс поднимется до 6, что считается опасным показателем. Пик бури придется на первую половину дня.

Причина — выброс корональной массы на Солнце, который усилил воздействие солнечного ветра на магнитное поле Земли.

Как буря влияет на самочувствие

Во время таких периодов метеозависимые люди могут ощущать:

головные боли и слабость

скачки давленияраздражительность, усталость и нарушение сна;

снижение концентрации и тошноту.

Врачи советуют в эти дни больше отдыхать, пить воду, избегать стрессов и не перегружать организм.

Сильные магнитные колебания влияют не только на людей, но и на технику.

Возможны перебои в мобильной связи, радиосигналах и навигационных системах.

