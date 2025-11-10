Ключевые моменты:
- Геомагнитная активность остаётся высокой с конца октября и продлится как минимум до 10 ноября.
- В понедельник ожидается пик — индекс бури вырастет до 6 (красный уровень опасности).
- Возможны ухудшение самочувствия и сбои в работе мобильных и навигационных систем.
Геомагнитная буря 10 ноября: чего ожидать и как защититься
Мощная геомагнитная буря началась ещё 27 октября и до сих пор не утихает. Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в понедельник, 10 ноября активность достигнет красного уровня — К-индекс поднимется до 6, что считается опасным показателем. Пик бури придется на первую половину дня.
Причина — выброс корональной массы на Солнце, который усилил воздействие солнечного ветра на магнитное поле Земли.
Как буря влияет на самочувствие
Во время таких периодов метеозависимые люди могут ощущать:
- головные боли и слабость
- скачки давленияраздражительность, усталость и нарушение сна;
- снижение концентрации и тошноту.
Врачи советуют в эти дни больше отдыхать, пить воду, избегать стрессов и не перегружать организм.
Сильные магнитные колебания влияют не только на людей, но и на технику.
Возможны перебои в мобильной связи, радиосигналах и навигационных системах.
