Этот день в истории: взрыв на Чернобыльской АЭС

В результате аварии полностью разрушился атомный реактор, а в окружающую среду попали радиоактивные вещества. В течение первых трёх месяцев после катастрофы умер 31 человек. У 134 ликвидаторов диагностировали острую лучевую болезнь. Высокие дозы облучения стали причиной смерти еще четырёх тысяч человек. Однако предполагается, что реальное количество жертв аварии намного больше.

О Чернобыльской катастрофе снято множество документальных и художественных фильмов. Один из последних — мини-сериал «Чернобыль», созданный американским каналом HBO совместно с британской телесетью Sky. Его показали в мае-июне 2019 года.

Что одесский журналист увидел в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, читайте здесь.

Факты о Чернобыльской катастрофе:

первое информационное сообщение о случившемся на ЧАЭС для широкой публики было сделано ТАСС 28 апреля 1986 года в 21.00;

после аварии деревья в двух километрах от ЧАЭС поглотили высокие дозы радиации и окрасились в буро-рыжий цвет, за что получили название «Рыжий лес»;

эвакуация жителей Припяти началась спустя 36 часов после катастрофы;

в результате взрыва в атмосферу, среди прочего, выпало огромное количество горячих частиц, достигших Германии;

Швеция стала первой страной, которая официально зарегистрировала первые свидетельства Чернобыльской катастрофы;

по данным Международного агентства по атомной энергетике, конструкция реактора была изначально «взрывоопасной», так как не соответствовала международным нормам безопасности и имела опасные конструктивные особенности;

23% территории Беларуси оказались загрязнены радиоактивным цезием-137.

Также читайте: Чернобыль: участник событий представил свою повесть в Одессе и рассказал о неточностях сериала, Настоящее и будущее Чернобыля: экозона или ядерный могильник?

Фото: anna-news.info