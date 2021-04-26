Новости Одессы и Одесской области

Этот день в истории: взрыв на Чернобыльской АЭС

Этот день в истории: взрыв на Чернобыльской АЭС

Ночью 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв.

В результате аварии полностью разрушился атомный реактор, а в окружающую среду попали радиоактивные вещества. В течение первых трёх месяцев после катастрофы умер 31 человек. У 134 ликвидаторов диагностировали острую лучевую болезнь. Высокие дозы облучения стали причиной смерти еще четырёх тысяч человек. Однако предполагается, что реальное количество жертв аварии намного больше.

О Чернобыльской катастрофе снято множество документальных и художественных фильмов. Один из последних — мини-сериал «Чернобыль», созданный американским каналом HBO совместно с британской телесетью Sky. Его показали в мае-июне 2019 года.

Что одесский журналист увидел в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, читайте здесь.

Факты о Чернобыльской катастрофе:

  • первое информационное сообщение о случившемся на ЧАЭС для широкой публики было сделано ТАСС 28 апреля 1986 года в 21.00;
  • после аварии деревья в двух километрах от ЧАЭС  поглотили высокие дозы радиации и окрасились в буро-рыжий цвет, за что получили название «Рыжий лес»;
  • эвакуация жителей Припяти началась спустя 36 часов после катастрофы;
  • в результате взрыва в атмосферу, среди прочего, выпало огромное количество горячих частиц, достигших Германии;
  • Швеция стала первой страной, которая официально зарегистрировала первые свидетельства Чернобыльской катастрофы;
  • по данным Международного агентства по атомной энергетике, конструкция реактора была изначально «взрывоопасной», так как не соответствовала международным нормам безопасности и имела опасные конструктивные особенности;
  • 23% территории Беларуси оказались загрязнены радиоактивным цезием-137.

Также читайте: Чернобыль: участник событий представил свою повесть в Одессе и рассказал о неточностях сериалаНастоящее и будущее Чернобыля: экозона или ядерный могильник?

Фото: anna-news.info

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить