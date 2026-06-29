Ключевые моменты:

Усадьба объединяла дворец, парк, оранжереи и большие сады

Родниковая вода обеспечивала орошение даже во время засухи

Саженцы из Окон продавались по всей империи

Сегодня громада развивает усадьбу как туристическую локацию

Историю усадьбы князей Гагариных журналистке «Одесской жизни» Любови Кузьменко рассказал историк и краевед Сергей Жосан. При подготовке материала также использованы архивы Окнянского поселкового совета.

В чем ценность усадьбы Гагариных?

Дворцы с мраморными залами, замки у моря и усадьбы с садами и виноградниками — все это наследие древнего рода князей Гагариных, сохранившееся на Одесчине. Их владения в Окнах, Одессе и Крыму — не просто символы аристократизма, а центры науки, садоводства и искусства.

Сегодня мы расскажем об одном из этих памятников — усадьбе, расположенной в самом сердце поселка Окны. Это уникальный архитектурный, историко-культурный и экологический памятник Южной Украины.

Усадьба связана с князем Анатолием Гагариным — известным меценатом, юристом и действительным статским советником. Его потомки впоследствии переехали во Францию: Маша Мериль — известная французская актриса — является внучкой Анатолия, Марией-Магдалиной Гагариной.

В чем же ценность усадьбы? Она заключается не только в архитектуре, но и в уникальной экосистеме, которую князь создал в конце XIX века.

За долгие годы здание подверглось разрушениям, однако общий архитектурный ансамбль сохранил свою целостность.

— Усадьба строилась как функциональная загородная резиденция землевладельца, а не просто парадный дворец для балов. Она была возведена с использованием элементов эклектики и классического стиля, характерного для провинциальной дворцовой архитектуры того времени. Главный акцент был сделан на гармоничном сочетании здания с природным ландшафтом, — рассказывает Сергей Жосан.

Родниковая вода, дающая жизнь

Усадьба расположена в южной части Окон, на берегу реки Ягорлык. Главной особенностью планировки стало использование природных незамерзающих источников.

Эти источники были важной частью хозяйства и повседневной жизни. Даже в суровые зимы и засуху они оставались сердцем усадьбы. Вода питала сады, виноградники и огороды с помощью насосов, которые князь установил для борьбы с засухой. Именно благодаря этим источникам питомник мог существовать и развиваться в засушливом степном климате. Здесь были созданы декоративные пруды, фонтаны и водоемы.

Орошение садов и теплиц способствовало выращиванию экзотических растений. Здесь успешно развивались садоводство, виноградарство и даже пивоварение.

Источники стали частью местных легенд и преданий. Люди верили, что вода обладает особой силой. Ее считали целебной и использовали не только для питья, но и для купелей и лечебных процедур.

Загадка утраченных полотен

Один из представителей рода, князь Анатолий Евгеньевич Гагарин, был не только ярким общественным деятелем, но и страстным коллекционером произведений искусства. В его собрании находились работы Брюллова, Лампи и Макарова. Бурные события Октябрьской революции заставили князя искать убежище в Одессе, где он и умер. К сожалению, после его смерти коллекцию спасти не удалось, а местонахождение художественных шедевров до сих пор остается неизвестным.

Саженцы из уникальной оранжереи пользовались огромным спросом

По словам Сергея Жосана, в конце XIX века князь Анатолий Гагарин превратил свою усадьбу в настоящий ботанический центр, создав масштабный питомник. В этой уникальной оранжерее выращивали элитные сорта плодовых деревьев, ягод, винограда и декоративных кустарников, идеально подходивших для южного климата. Саженцы из Окон пользовались огромным спросом. Их заказывали по всей империи и активно экспортировали за границу.

Вокруг усадьбы был разбит роскошный парк с редкими видами деревьев, который орошался водой из местных подземных источников.

Со всей империи — на обучение в Окны

В засушливой степной части Подолья князь Анатолий Гагарин сумел создать настоящее чудо — Окнянский плодовый питомник.

— Дерево должно выжить само, без тепличных условий, — любил повторять он, закладывая основы хозяйства.

— Площадь усадьбы достигала десяти тысяч десятин. Здесь действовали четыре больших сада: промышленный, виноградный, лесной и научный помологический. Именно последний стал местом экспериментов: новые сорта испытывали на выносливость, и только лучшие попадали в массовое производство. Сюда приезжали садоводы со всей империи, чтобы освоить новые методы, — рассказывает Сергей Жосан. — Ведь окнянские саженцы славились высокой приживаемостью.

Чтобы победить засуху, князь установил мощный насос Вортингтона.

Уже в начале XX века урожайность выросла настолько, что площадь питомника пришлось расширять. Благодаря этому среди сухой степи появились зеленые сады, прославившие Окны далеко за пределами Одесчины.

Только нетронутая земля дает сильное дерево

— Наш питомник — это бесплатный колледж для всех, кто хочет научиться садоводству, — говорил князь.

Поэтому местные жители и начинающие садоводы проходили здесь настоящую практику: учились прививать деревья, обрезать ветви, ухаживать за виноградниками и осваивать другие тонкости.

Саженцы выращивали до трех лет, затем продавали. Освободившиеся участки засевали овощами, а новые деревья высаживали только на целинных землях. Как говорили садоводы, только нетронутая земля дает сильное дерево.

В Одессе князь издавал каталоги с широким ассортиментом фруктов и ягод. Там же публиковались статьи по садоводству.

В 1894 году Гагарин возглавил секцию «Плодоводство» на первом съезде плодоводов и редактировал одноименный журнал. Однако главная научная работа всегда велась именно в Окнах — в его усадьбе под руководством ведущих помологов*.

— Образовательная и социальная миссия питомника сделала его не только успешным хозяйством, но и настоящим центром знаний, — говорит Сергей Жосан. — Именно здесь были заложены традиции садоводства, определившие развитие Окнянского края на десятилетия вперед.

Туристический путеводитель по Окнянщине

Сегодня на территории исторической усадьбы расположены административные учреждения. Громада работает над развитием туристического потенциала этой локации, превращая наследие князей Гагариных в главную историко-туристическую визитную карточку региона. В частности, создается туристический путеводитель Окнянской громады, а усадьба включена в местные маршруты под названием «Усадьба Гагарина — история, оживающая среди пейзажей Ягорлыка».

Окнянский поселковый совет распространяет материалы об истории владений Гагариных и биографии княжеского рода.

Местные активисты и специалисты по туризму разрабатывают маршруты, объединяя посещение усадьбы с другими жемчужинами региона — руинами кирхи в Триградах, апитерапией в Волярке и источником «Девичьи слезы» в селе Розовка.

Справка «ОЖ» Сергей Жосан — член общественной организации «Краеведы Одесчины», исследователь истории Окнянщины Подольского района Одесской области. С детства увлекался историей, участвовал в исторических реконструкциях, изучал краеведческие издания и местные архивы. Получил историческое образование. Научной деятельностью начал заниматься еще в первые годы обучения в университете. Его книги и статьи стали значительным вкладом в изучение истории региона.

*Помолог — ботаник или агроном, изучающий и разводящий сорта плодовых и ягодных культур.

Цифры и факты о поселке Окны

Поселок Окны впервые упоминается на карте 1750 года.

На северную и южную части поселок разделяет река Ягорлык.

В начале своей истории северная часть села входила в состав Польши, южная — Турции.

Первыми переселенцами были выходцы из Молдовы. Среди жителей также было много украинцев, русских и поляков, бежавших от крепостного права.

Первым владельцем села был боярин Скарлат Стурдза. Когда дочь его сына Александра Мария вышла замуж за русского князя Евгения Гагарина, Окны были переданы ей в качестве приданого.

Так в середине XIX века село стало собственностью рода Гагариных — древней княжеской династии, ведущей происхождение от князей Стародубских.

Откуда произошло название?

Название «Окны» происходит от молдавского слова «окна», означающего источник, ручей. Когда-то эта местность была богата незамерзающими родниками. Некоторые из них достигали 6–7 метров в диаметре. Большинство источников было засыпано в период с 1812 по 1830 год. В 1973 году закрыли источник, фонтан которого бил на высоту шести метров.

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