Ключевые моменты:
- Взрыв произошёл около 05:00 в квартире на улице Героев обороны Одессы.
- Пострадавшего мужчину госпитализировали с травмами.
- Полиция открыла уголовное производство и выясняет обстоятельства.
Взрыв в Пересыпском районе Одессы: что произошло
Взрыв произошёл в одной из квартир многоэтажки на улице Героев обороны Одессы. О происшествии утром 8 июня сообщила жительница дома.
На место прибыли оперативники, следователи, криминалисты и специалисты-взрывотехники.
По предварительной информации, причиной могла стать ручная граната. В результате взрыва травмы получил 48-летний владелец квартиры. Сейчас мужчина находится в больнице.
Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Эта статья касается незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют происхождение взрывного устройства.
В результате утренней атаки на Одессу пострадали три человека: две женщины и водитель маршрутки.В момент удара они находились на остановке общественного транспорта.