Ключевые моменты:

Взрыв произошёл около 05:00 в квартире на улице Героев обороны Одессы.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с травмами.

Полиция открыла уголовное производство и выясняет обстоятельства.

Взрыв в Пересыпском районе Одессы: что произошло

Взрыв произошёл в одной из квартир многоэтажки на улице Героев обороны Одессы. О происшествии утром 8 июня сообщила жительница дома.

На место прибыли оперативники, следователи, криминалисты и специалисты-взрывотехники.

По предварительной информации, причиной могла стать ручная граната. В результате взрыва травмы получил 48-летний владелец квартиры. Сейчас мужчина находится в больнице.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Эта статья касается незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют происхождение взрывного устройства.

В результате утренней атаки на Одессу пострадали три человека: две женщины и водитель маршрутки.В момент удара они находились на остановке общественного транспорта.