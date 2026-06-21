Ключевые моменты:

В начале XIX века Одесчину планировали сделать центром шелководства всей империи

Продвижением проекта лично занимался герцог де Ришелье, известный одесситам как Дюк

Основную работу по выращиванию шелкопряда выполняли женщины и дети

Отрасль пережила два взлета, но в итоге проиграла болезням, пшеничному буму и дешевому импорту

Почему улицы Одессы до сих пор затеняют шелковицы, кто привез их в наш край и почему Одесчина могла стать одним из центров европейского шелководства? На эти вопросы отвечает новое видео на Youtube-канале «Одесская жизнь», которое подготовила журналистка Ирина Полякова.

Для этого материала использованы факты и исторические сведения, озвученные в видео, а также данные о развитии шелководства на Юге Украины в XIX-XX веках. Мы собрали главные факты об одной из самых амбициозных экономических авантюр в истории региона и объясняем, почему она так и не завершилась успехом.

Как шелковица появилась на Одесчине

Дерево шелковицы сегодня кажется настолько естественной частью одесских дворов, что трудно поверить: когда-то его здесь вообще не было.

«Сегодня шелковица кажется нам настолько привычной, что трудно поверить: когда-то ее вообще не должно было быть в наших степях. А привезли ее сюда ради грандиозной мечты — превратить Одесчину в одного из крупнейших производителей шелка в Европе», — рассказывает Ирина Полякова.

Причиной стала мировая популярность шелка. На протяжении тысячелетий его производство ассоциировалось прежде всего с Китаем. Шелковые ткани стоили дорого, а европейские государства постоянно искали способы наладить собственное производство.

В Петербурге решили, что для этого лучше всего подходят южные территории империи. Климат Причерноморья считался почти идеальным для выращивания шелковицы — главного корма тутового шелкопряда.

Именно так началась история большого эксперимента, который должен был изменить экономику всего региона.

Дюк де Ришелье и великая шелковая мечта

Главным сторонником шелкового проекта стал Арман Эмманюэль де Ришелье — тот самый Дюк, памятник которому сегодня является одним из символов Одессы.

«Герцог де Ришелье смотрел на южные степи и видел не бескрайние просторы, а будущую шелковую империю. Он был убежден, что местный климат идеально подходит для выращивания шелковицы и шелкопряда», — отмечает Ирина Полякова.

При поддержке губернатора под шелковые плантации выделяли десятки гектаров земли. На Днестре основали специальную колонию Парканы, которая должна была стать образцом для всего региона.

Однако местные жители не спешили поддерживать новую инициативу. Для большинства крестьян выращивание шелкопряда выглядело сложным и рискованным занятием. Нужно было вкладывать время и деньги, а гарантий успеха почти не существовало.

Стало очевидно: одних указов недостаточно. Нужны были люди, которые смогли бы научить других новому делу.

Француз, который озеленил Одессу и рекламировал шелкопряда

Одной из самых ярких фигур этой истории стал француз Жак-Луи Дессме.

До переезда в Одессу он работал под покровительством императрицы Жозефины Бонапарт и был известным селекционером роз. После наполеоновских войн Дессме переехал в Одессу и посвятил себя развитию города.

Именно он заложил основу будущего ботанического сада и высадил десятки тысяч деревьев.

«Дессме делал для своего времени совершенно невероятные вещи. Он выносил лотки с гусеницами прямо в Городской сад и показывал одесситам, что шелкопряд не страшен, а может приносить реальную прибыль», — говорит ведущая.

Фактически француз организовал настоящую просветительскую кампанию. Он бесплатно обучал желающих и демонстрировал весь цикл производства шелка.

Немецкие колонисты и тысячи деревьев

Для реализации масштабного проекта требовались рабочие руки.

Поэтому власти активно привлекали колонистов — немцев, болгар, меннонитов и других переселенцев, которые получали землю на Юге.

«Государство фактически предлагало сделку: получаешь землю — сажаешь шелковицу. Именно так тысячи деревьев появились в немецких и болгарских колониях Юга», — объясняет Ирина Полякова.

Именно благодаря колонистам тутовые деревья начали массово распространяться по всему региону. К середине XIX века их количество исчислялось десятками тысяч.

Часть колоний, которые участвовали в шелковом проекте, существует и сегодня, хотя уже под другими названиями.

Кто на самом деле создавал одесский шелк

Несмотря на масштабность замысла, шелководство не было делом крупных землевладельцев.

Выращивание шелкопряда требовало постоянного присутствия рядом с гусеницами. Их нужно было кормить свежими листьями, поддерживать стабильную температуру и защищать от болезней.

«По сути, весь шелковый цикл был женской и детской экономикой семьи. Именно они кормили гусениц, собирали листья и следили за температурой день и ночь», — рассказывает ведущая.

Для многих семей это был дополнительный заработок. В удачный сезон продажа коконов могла приносить ощутимый доход.

Именно поэтому в отдельных районах шелководство довольно быстро стало важной частью местной экономики.

Почему шелковая империя проиграла пшенице

Казалось, что у отрасли есть все шансы на успех. Однако в середине XIX века по шелководству ударили сразу две проблемы.

Первой стала опасная болезнь шелкопряда — пебрина, которая приводила к массовой гибели гусениц.

Вторым ударом стала экономика. В мире резко вырос спрос на зерно, а Одесчина обладала одними из самых плодородных черноземов Европы.

«Когда фермеры сравнили доходы от шелка и зерна, выбор оказался очевидным. Пшеница приносила больше денег и значительно меньше рисков», — отмечает Ирина Полякова.

Постепенно тутовые плантации начали исчезать, а земли перепахивали под зерновые культуры. Так Юг Украины окончательно стал будущей житницей Европы.

Советская попытка вернуть шелк

На этом история не закончилась. В 1930-х годах советская власть решила возродить шелководство. На Одесчине создали специализированные хозяйства, а в области работали предприятия, связанные с производством шелка.

Отрасль просуществовала несколько десятилетий, но после распада СССР не выдержала конкуренции. Рынок заполнил дешевый китайский шелк, а позже его начали вытеснять синтетические ткани.

В результате вторая попытка построить на Одесчине шелковую империю завершилась так же, как и первая.

Наследие большого эксперимента

Тем не менее проект оставил после себя гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

По всей области до сих пор растут шелковицы, высаженные в разные исторические периоды. Сохранились здания колонистов, а во многих селах можно найти следы немецкого и болгарского наследия.

«Второй Китай на Одесчине не состоялся. Но благодаря этому эксперименту наш край получил шелковицу, которая стала частью местного ландшафта и детских воспоминаний нескольких поколений», — подводит итог Ирина Полякова.

Возможно, именно это и есть главный результат истории, которая начиналась как масштабный экономический проект.

Что еще можно узнать из видео

В полной версии видео Ирины Поляковой на YouTube-канале «Одесская жизнь» вы также узнаете:

как в Одессу попал личный садовник Жозефины Бонапарт;

почему офицер греческой армии написал книгу о шелкопряде;

как именно работали школы шелководства для крестьянских детей;

какую роль в спасении европейского шелководства сыграл Луи Пастер;

где на Одесчине можно увидеть наследие немецких колонистов;

почему советская шелковая программа в итоге тоже потерпела поражение.

Посмотрите полный выпуск исторического проекта «Одесская жизнь» с Ириной Поляковой, чтобы узнать больше об одной из самых удивительных экономических авантюр в истории нашего края.

Ранее мы рассказывали о уничтоженных селах Одесчины и о том, зачем Советский Союз затапливал территории региона.

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