Ключевые моменты:

После атак на порты Южный и Черноморск в Черное море попали тысячи тонн растительного масла

Крупнейшее масляное пятно после удара по Южному растянулось на 55 километров побережья

Загрязнение привело к массовой гибели водоплавающих птиц и достигло Тузловских лиманов

Общий ущерб морской среде Одесской области от войны превысил 23 млрд гривен

Последствия войны для окружающей среды фиксируют правоохранительные органы, Государственная экологическая инспекция и природоохранные организации. В этом материале использованы данные Одесской областной прокуратуры, Госэкоинспекции Юго-Западного округа и экологов Национального природного парка «Тузловские лиманы».

Масло для Черного моря не менее опасно, чем нефть

Даже во время полномасштабной войны Черное море остается важной транспортной артерией Украины. Оно кормит страну: через морские порты осуществляется экспорт продукции, от которого зависит экономическая устойчивость государства. В то же время регулярные российские атаки на инфраструктуру портов Большой Одессы — Одессы, Черноморска и Южного — наносят не только экономический ущерб, но и серьезный вред морской среде. Только за последние полгода зафиксировано как минимум два масштабных случая разлива растительного масла в результате обстрелов.

В конце декабря 2025 года в результате удара по порту «Южный» были повреждены резервуары с маслом. По данным Одесской областной прокуратуры, повреждения получили 13 резервуаров. Через Аджалыкский лиман тонны загрязняющих веществ попали в море. Уже через несколько дней масляное пятно растянулось на 55 километров. Его следы наблюдали практически на всех одесских пляжах.

Хотя разлив растительного масла не столь токсичен, как утечка нефти или мазута, он представляет серьезную угрозу для морской экосистемы. Попадая в воду, масло образует на поверхности тонкую пленку, которая препятствует фотосинтезу морских растений. В результате меняется химический состав воды, снижается уровень растворенного кислорода, что может приводить к гибели рыб и других водных организмов. Кроме того, хотя масло способно биологически разлагаться, этот процесс происходит медленно, особенно зимой при низких температурах.

Одними из первых последствия загрязнения 20 декабря 2025 года почувствовали водоплавающие птицы. Около тысячи представителей семейства поганковых, известных под названием «нырок», погибли на побережье Одессы и области. Попадая на перья, масло разрушает их водоотталкивающие свойства. Из-за этого птицы теряют способность поддерживать температуру тела, передвигаться и добывать пищу. Многие из них погибли от переохлаждения. В то же время несколько сотен птиц удалось спасти благодаря неравнодушным одесситам, которые собирали обессиленных нырков и доставляли их в зоопарк.

По факту событий в порту «Южный», где в результате удара российских дронов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и произошел масштабный разлив пищевого масла в акватории Черного моря, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 «Военные преступления» Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры отдела противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, совместно с экологическими прокурорами Одесской областной прокуратуры.

Вскоре ситуация повторилась, хотя и в меньших масштабах. Причем дважды: в порту Черноморска — в январе и апреле этого года.

Ущерб морской среде Одесской области превысил 23 миллиарда гривен

15 января российская баллистическая ракета попала рядом с одним из портовых причалов. Были повреждены гражданское грузовое судно под флагом Мальты и три контейнера. Произошла утечка масла. Статья, по которой Одесская областная прокуратура открыла уголовное производство, — та же 438 УК Украины. Расследование включает экологические экспертизы, спутниковый мониторинг и расчет ущерба морской среде.

Российский обстрел порта Черноморск 26 апреля повредил резервуары с подсолнечным маслом общим объемом 6 тысяч тонн. Часть продукции разлилась на территории порта и попала в акваторию. На поверхности воды образовалось пятно площадью примерно 400 на 200 метров.

В начале мая следы этого загрязнения зафиксировали уже на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области. Расстояние от Черноморска до этой природоохранной территории составляет около 100–150 километров. По словам эколога Ивана Русева, речь идет о нескольких десятках тысяч квадратных метров загрязненной песчаной косы.

Опасность подобных разливов заключается не только в их длительном воздействии на окружающую среду. Последствия таких аварий не ограничиваются местом возникновения. Морские течения и ветры способны переносить загрязняющие вещества на десятки километров вдоль побережья, распространяя негативное влияние на новые участки акватории и природоохранные территории.

По состоянию на сегодня ущерб морской среде Одесской области за время полномасштабной войны превысил 23 миллиарда гривен, сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Война оставляет после себя не только воронки от дронов и ракет. Часть ее следа остается почти незаметной — в воде, почвах, живых организмах и природных экосистемах. Разливы масла в Черном море — лишь один из примеров того, как последствия одного удара могут распространяться на десятки километров и влиять на окружающую среду еще долго после того, как стихнут взрывы. Именно поэтому военные преступления против окружающей среды представляют особую опасность: их истинный масштаб часто становится понятен лишь со временем.

Ранее мы публиковали расследование «Мазут в море, которого не видит государство» — почему Украина рискует потерять доказательства международного экологического преступления.

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Автор — Ирина НАЗАРЧУК

Публикация создана ОО «Фонд поддержки фундаментальных исследований» в рамках проекта «Справедливость для окружающей среды: международное измерение влияния агрессии России против Украины на окружающую среду», при поддержке Фонда «Аскольд и Дир», администрируемого ИСАР Единение в рамках проекта «Сильное гражданское общество Украины — двигатель реформ и демократии» при финансировании Норвегии и Швеции. Содержание публикации является ответственностью ОО «Фонд поддержки фундаментальных исследований» и не отражает взгляды правительств Норвегии, Швеции или ИСАР — Единение.