Ключевые моменты:

Зафиксировано 28 пострадавших локаций — преимущественно жилые дома и гражданские объекты.

10 человек погибли, более 30 ранены, под завалами в Деснянском районе все еще ищут людей.

В Шевченковском районе ракета повредила подстанцию скорой помощи, тяжело ранен парамедик.

Киев в огне: последствия ночной ракетно-дроновой атаки

В ночь на 2 июня Россия нанесла массированный удар по Киеву, о котором предупреждала украинская разведка.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, по состоянию на утро количество погибших в Киеве достигло 10 человек. Еще 34 человека пострадали (32 из них были экстренно госпитализированы, двоим медики оказали помощь на месте).

«Враг еще раз целенаправленно бьет по жилым кварталам и убивает мирных жителей. Есть очень серьезные разрушения и значительное количество пострадавших, в том числе детей», — сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА).

В ГСЧС Украины сообщают, что ликвидация последствий ночных прилетов продолжается. Спасатели работают в сверхсложных условиях. Карта разрушений охватила почти всю столицу:

Дарницкий район: Самые масштабные разрушения жилого сектора. Частично разрушены 5- и 9-этажные дома, разбиты верхние этажи 16-этажки. В частном секторе вспыхнули сильные пожары.

Шевченковский район: Повреждены жилые дома и подстанция скорой помощи. В результате прилета пострадали пять медиков, один из парамедиков сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Также полностью сгорели гостиница, рынок и нежилое здание.

Деснянский район: Серьезно повреждена 9-этажка. Спасатели разбирают конструкции, под завалами находятся люди.

Печерский и Голосеевский районы: Зафиксированы прямые попадания и разрушения многоэтажек, горели крыши жилых домов.

Оболонский, Святошинский районы: Спасатели тушили пожар на складской площадке, повреждены два частных дома.

Информация о пострадавших постоянно обновляется, на местах прилетов продолжают работать все экстренные службы и волонтеры.

Днем 1 июля Россия в очередной раз ударила баллистикой по Одесской области. В результате вражеской атаки погибли два человека и еще 13 мирных жителей получили ранения. Ракета повредила территорию предприятия, не относящегося к военным объектам.