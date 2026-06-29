Ключевые моменты:

Улица Гоголя впечатляет архитектурой и атмосферой старой Одессы

Часть исторических зданий сейчас скрыта за реставрационными конструкциями

Катальпы создают густую тень и украшают исторический центр

Есть в Одессе улицы, которые знают даже те, кто ни разу по ним не гулял. Улица Гоголя — одна из них. Она давно стала символом старой Одессы со знаменитыми атлантами, уютными двориками и домами, которые помнят не одно поколение горожан. Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова прошлась по ней этим летом и показала, какой она выглядит сегодня.

Улица Гоголя: тишина старой Одессы под кронами катальп

Есть в Одессе улицы, которые никуда не спешат. Они не гонятся за модой, не пытаются перекричать город. Просто живут своей жизнью. Улица Гоголя именно такая.

Сегодня здесь тихо. Даже удивительно тихо для центра большого города. Лишь изредка эту тишину нарушает жужжание экскурсионного электромобиля, который неспешно везет туристов знакомиться с одесскими легендами. Гиды рассказывают историю домов, а пассажиры поворачивают головы то в одну, то в другую сторону, стараясь не упустить ни одной детали.

А посмотреть здесь действительно есть на что.

Улицу украшают одни из самых красивых старинных домов Одессы. Изящная лепнина, балконы, массивные двери, старинные окна. Каждый фасад имеет свой характер и свою историю.

Дома за заборами на улице Гоголя

Правда, сегодня не все эти истории можно увидеть полностью. Многие дома скрыты за заборами, строительными сетками или драпировкой. Где-то идет реставрация, а где-то ее пока только обещают.

Особое место среди них занимает знаменитый дом Гоголя. Его ремонт уже давно стал частью городского фольклора. Кажется, поколения одесситов сменяются быстрее, чем заканчиваются работы на этом здании. Дом по-прежнему стоит за защитными конструкциями, словно хранит какую-то свою тайну.

Спасительная тень и цветущие катальпы в центре Одессы

Но даже несмотря на ремонты и ограждения улица не теряет своего очарования.

Сейчас здесь особенно красиво благодаря деревьям. Над тротуарами шумит зелень, даря спасительную тень в жаркие дни. А настоящей королевой улицы можно назвать катальпу. Ее огромные листья напоминают зеленые паруса, а большие белые цветы с розовыми и желтыми узорами привлекают внимание даже тех, кто обычно не замечает деревьев. Под кронами катальп хочется замедлиться, присесть на скамейку и просто посмотреть вокруг.

Кстати, о скамейках. Не каждая одесская улица может похвастаться такими уютными местами для отдыха. Здесь можно присесть на несколько минут или задержаться подольше, наблюдая за городом. Кто-то читает книгу, кто-то разговаривает по телефону, а кто-то просто наслаждается редкой для центра Одессы тишиной.

Атланты, атланты: как сейчас выглядит один из символов города

И, конечно, над всем этим словно продолжают нести свою вахту знаменитые атланты. Каменные великаны уже больше века смотрят на улицу, поддерживая фасад одного из самых известных одесских домов. Туристы останавливаются возле них для фотографий, а одесситы проходят мимо, иногда даже не замечая этих старых знакомых.

Но улица Гоголя живет не только прошлым. Рядом со старинной архитектурой появляются современные городские пространства, уютные места для отдыха, новые детали городской среды. Старое и новое здесь не спорят между собой, а удивительно естественно сосуществуют.

И все же война напоминает о себе даже в этом уюте. Возле исторических фасадов можно увидеть указатели к укрытиям, пункты несокрушимости, информационные таблички, которые еще несколько лет назад казались невозможными в мирном городе. Они стали частью повседневного пейзажа, так же как сирены или привычка мысленно отмечать ближайшее убежище.

Возможно, именно поэтому улица Гоголя сегодня воспринимается особенно остро. Здесь чувствуется не только красота старой Одессы, но и ее упрямый характер. Город продолжает жить, цвести, принимать гостей, ремонтировать дома, высаживать деревья и устанавливать скамейки для отдыха.

И пока под цветущими катальпами медленно проезжает очередной экскурсионный электромобиль, а атланты продолжают свою многолетнюю вахту, становится понятно: улица Гоголя остается одним из тех мест, где можно почувствовать настоящий характер Одессы — спокойный, красивый и удивительно стойкий…

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