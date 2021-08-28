Экстренная посадка президента, супермодель и разгадка странной пены в Аркадии: главные новости Одессы за 27 августа

В пятницу, 27 августа 2021 года, «Одесская жизнь» сообщала о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

В Одессе в возрасте 83 лет скончался известный футболист (нападающий) и футбольный тренер Валентин Блиндер.

На выходных в Одессе снова откроются Центры массовой вакцинации от COVID-19. “Одесская Жизнь” опубликовала адресса всех 9 таких пунктов.

Одесскую национальную академию пищевых технологий реорганизовали: теперь это Одесский национальный технологический университет.

В Одессе выявили ядовитую лягушку-игрушку, опасную для детей

Экологи рассказали, что за странная пена появилась недавно в Аркадии. Правда просто шокирует.

УЕФА провели жеребьевку Лиги Чемпионов сезона 2021-22 годов. Украину на футбольном турнире представят два клуба: «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк.

«Черноморец» сыграл домашний матч, а фанаты вместо поддержки забросали команду петардами и файерами

В одесском аэропорту совершил экстренную посадку самолет президента Украины Владимира Зеленского.

Между Одессой и столицей Молдовы Кишиневом снова начнет курсировать международный пассажирский поезд №641/642

А начинающая модель из города Измаила Одесской области Вера Бошкова попала на обложку сентябрьского номера известного модного журнала Vogue UA.

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