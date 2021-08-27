Одесский «пищевой» вуз реорганизовали в технологический университет

Одесскую национальную академию пищевых технологий реорганизовали: теперь это Одесский национальный технологический университет.
Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, соответствующий приказ глава Минобразования Украины подписал еще 18 августа.
❗️УВАГА❗️
⚠️Важлива новина💛💚🎉
Опубликовано Odessa National Academy of Food Technologies Пятница, 27 августа 2021 г.
Как прокомментировал преподаватель университета Виктор Егоров, ранее вузу приходилось много бороться «со стереотипами обывателей что у нас не учат готовить, что мы не ПТУ по сервировке столов, что даже «пищевое» направление у нас – это все же технология переработки, а не приготовления».
В составе вуза – 4 института: технологический институт пищевой промышленности, институт компьютерных систем и технологий «Индустрия 4.0», институт прикладной экономики и менеджмента, а также институт холода, криотехнологий и экоэнергетики (бывшая академия холода).
Фото: УСИ