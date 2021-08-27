Одесский «пищевой» вуз реорганизовали в технологический университет

Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, соответствующий приказ глава Минобразования Украины подписал еще 18 августа.

Как прокомментировал преподаватель университета Виктор Егоров, ранее вузу приходилось много бороться «со стереотипами обывателей что у нас не учат готовить, что мы не ПТУ по сервировке столов, что даже «пищевое» направление у нас – это все же технология переработки, а не приготовления».

В составе вуза – 4 института: технологический институт пищевой промышленности, институт компьютерных систем и технологий «Индустрия 4.0», институт прикладной экономики и менеджмента, а также институт холода, криотехнологий и экоэнергетики (бывшая академия холода).

Фото: УСИ