Новости Одессы и Одесской области

Не долетел: в аэропорту Одессы экстренно сел самолет с Зеленским

Не долетел: в аэропорту Одессы экстренно сел самолет с Зеленским

Сегодня утром, 27 августа, в одесском аэропорту совершил экстренную посадку самолет президента Украины Владимира Зеленского.

Как стало известно, президентский борт направлялся в Кишинев, где Зеленский собирался принять участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости Республики Молдова. Однако из-за сильного тумана самолет не смог сесть в молдавской столице и был вынужден уйти в Одессу.

Также в Одессе садится борт Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.

Источник и фото: Телеграм-канал «Думская»

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
1 комментарий
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Имярек
Имярек
41 минут назад

Бывает, безопасность превыше всего…
Зеленский — первый порядочный президент Украины, дай ему Бог здоровья !

0
Ответить
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить