Не долетел: в аэропорту Одессы экстренно сел самолет с Зеленским

Сегодня утром, 27 августа, в одесском аэропорту совершил экстренную посадку самолет президента Украины Владимира Зеленского.
Как стало известно, президентский борт направлялся в Кишинев, где Зеленский собирался принять участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости Республики Молдова. Однако из-за сильного тумана самолет не смог сесть в молдавской столице и был вынужден уйти в Одессу.
Также в Одессе садится борт Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.
Источник и фото: Телеграм-канал «Думская»
Бывает, безопасность превыше всего…
Зеленский — первый порядочный президент Украины, дай ему Бог здоровья !