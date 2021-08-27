Не долетел: в аэропорту Одессы экстренно сел самолет с Зеленским

Как стало известно, президентский борт направлялся в Кишинев, где Зеленский собирался принять участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости Республики Молдова. Однако из-за сильного тумана самолет не смог сесть в молдавской столице и был вынужден уйти в Одессу.

Также в Одессе садится борт Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.

Источник и фото: Телеграм-канал «Думская»