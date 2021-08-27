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«Динамо» и «Шахтеру» в Лиге Чемпионов достались звездные соперники: какие клубы приедут в Украину

«Динамо» и «Шахтеру» в Лиге Чемпионов достались звездные соперники: какие клубы приедут в Украину

26 августа УЕФА провели жеребьевку Лиги Чемпионов сезона 2021-22 годов. Украину на футбольном турнире представят два клуба: «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк.

Нашим командам достались непростые соперники. Донецкой команде придется побороться с итальянским «Интером» (Милан) и испанским «Реалом» (Мадрид).

Четвертая команда из группы тоже интересная. Хотя у нее нет «звездного» статуса, зато географически она наиболее близка к Одессе. Это «Шериф» из Тирасполя. Команда выиграла предыдущий чемпионат Молдовы.

Так что, при желании, съездить на матчи Лиги Чемпионов в Молдову одесситам будет даже проще, чем в Мариуполь или Киев.

Еще примечательно, что «Шериф» тренирует украинец Юрий Вернидуб.

Выступать «Шахтер» с «Шерифом» будут в группе “D”.

Сильные соперники достались и киевлянам. В одной группе “Е” с «Динамо» оказались «Бавария» (Мюнхен, Германия), Барселона (Барселона, Испания), и Бенфика (Лиссабон, Португалия).

Сама церемония жеребьевки прошла в турецком Стамбуле. Всего в Лиге чемпионов сыграют 32 команды, по четыре в восьми группах.

Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов 2021/22

Группа A: Манчестер Сити, ПСЖ, РБ Лейпциг, Брюгге

Группа B: Атлетико Мадрид, Ливерпуль, Порту, Милан

Группа C: Спортинг Лиссабон, Боруссия Дортмунд, Аякс, Бешикташ

Группа D: Интер Милан, Реал Мадрид, Шахтер, Шериф

Группа E: Бавария, Барселона, Бенфика, Динамо Киев

Группа F: Вильяреал, Манчестер Юнайтед, Аталанта, Янг Бойз

Группа G: Лилль, Севилья, Зальцбург, Вольфсбург

Группа H: Челси, Ювентус, Зенит, Мальме

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Редакция ПРОФИЛЬ

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