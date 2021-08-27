«Жирная» пена в Аркадии опасна и отвратительна: эколог рассказал, как она появилась

Главные компоненты пены, удивившей пляжников – фекальные воды и хлор из бассейнов. Вся эта гадость регулярно сбрасывается городом и ближайшими заведениями прямо в акваторию пляжа.

Об этом рассказал эколог и руководитель общественной организации «Зеленый Лист» Владислав Балинский.

После ливня 26 августа люди, отдыхающие в Аркадии, обратили внимание на странную “жирную” пену. О возможном ее составе и происхождении и рассказал эколог.

По его словам, органические отходы регулярно попадают прямо на песок пляжа в Аркадии и стекают в море через аварийный коллектор, труба которого выведена в зону отдыха и спрятана под помостом.

Особенно много фекальных вод сбрасывается через коллектор на пляж во время дождей. А хлор появился в море вместе с водой из бассейнов, которых много в близлежащих заведениях: отелях и аквапарке.

Объединившись, органические вещества, содержащиеся в фекальных водах, вместе с хлористой водой из бассейнов и образовали неприятную «жирную» пену, – хлорорганическое соединение, которое при определенной концентрации начало пениться.

В море образовалась токсичная субстанция. Впрочем, вскоре пена пропала, так как хлорорганические соединения обладают высокой летучестью.

И хотя «жирная» пена исчезла, на пляже остались промоины, наполненные канализационными стоками. Несмотря на неприятный специфический запах канализации, который четко ощущеятся большинством людей, в этих промоинах купаются дети.

Никакой предупреждающей информации о возможном загрязнении воды там нет. А сама труба коллектора стыдливо скрыта под настилом.

Днем 27 августа неизвестные молодые мужчины засыпали эти промоины песком, чтобы скрыть, что кроме морской воды они пополняются канализацией из коллектора.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о качестве морской воды на одесских пляжах: где купаться опасно?

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Фото УНИАН, видео Владислава Балинского и Odessa.Live