Новый главный полицейский, «тающая» типография и «Венеция» на Таирова: главные новости Одессы за 26 августа

В четверг, 26 августа 2021 года, «Одесская жизнь» сообщала о таких главных событиях в Одессе и Одесской области.

В Одессе представили нового начальника областного управления полиции: им стал генерал с «суровым» нравом Николай Семенишин.

«Типография Фесенко», памятник архитектуры и украшение улицы Ришельевской, исчезает на глазах: сейчас здесь разбирают второй этаж.

А еще на Ришельевской появилась необычная дорожная разметка.

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск партии «Европейская Солидарность» об отмене распоряжения мэра Одессы Труханова о созыве общественных слушаний для обсуждения переименования проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези.

Днем 26 августа в Одессе случился очередной погодный катаклизм: гроза с ливнем неслабо прошлась по Таирова. Поплыл и промтоварный рынок «7-й километр».

И о позитивном: в Одессе пройдет 10-й Международный фестиваль клоунов и мимов «Комедиада».

А на Одесской киностудии покажут фильм «Улыбка львицы», посвященный легендарному одесситу. Этот показ приурочен к 100-летию основания Одесского зоопарка.

Фото: УСИ