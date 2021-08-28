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«Черноморец» сыграл домашний матч – фанаты забросали команду петардами и файерами

«Черноморец» сыграл домашний матч – фанаты забросали команду петардами и файерами

Нападение болельщиков предшествовало игре. Сам поединок проходил в Одессе. Соперником одесской команды был футбольный клуб «Александрия». Команды разошлись результатисной ничьей – 2:2.

В матче 6-го тура Премьер-лиги «Черноморец» принимал дома «Александрию».

«Моряки» показали добротную атакующую игру. Одесской команде удалось создать немало количество моментов, но из-за слабой игры в обороне удержать победу не сумели.

Первый тайм закончился с нолями на табло, хотя забить могли обе команды. Во второй половине матча на 68-й минуте Артур Авагимян прорвался в вратарскую, обыграл вратаря соперников,  и «Черноморец» открыл счет – 1:0.

Вот только уже через четыре минуты футболист «Александрии» Максим Третьяков нанес мощный дальни удар, после которого мяч, срикошетив от защитника «Черноморца», оказался в сетке ворот одесской команды.

Счет сатл – 1:1. Но «моряки» не пали духом и продолжали атаковать. Тактика себя оправдала и на 76-й минуте уже Ванат переиграл вратаря соперников и вывел «Черноморец» вперед – 2:1.

Но удержать победу не получилось. На 84-й Устименко дальним ударом забивает ответный  гол, счет сравнивается – 2:2.

Ничья с «Александрией» – первая в этом сезоне для одесского клуба. В предыдущих турах «Черноморец» проиграл 4 игры и одну выиграл.

В следующем туре одесситы в гостях сыграют с «Минаем».

Игру омрачил инцидент с болельщиками. Фанаты «Черноморца» напали на автобус команды, когда тот вез футболистов с тренировочной базы на стадион «Черноморец», где должна была проходить игра.

В автобус бросали файеры и петарды. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, что фанаты ранее требовали уволить главного тренера Юрия Мороза и тех игроков, которых он привел с собой из «Динамо» Киев.

Фанаты даже угрожали срывать матчи, если их требование не выполнят.

Дело в том, что для поклонников одесской команды «Динамо» всегда было принципиальным противником и сейчас они не хотят иметь с ним ничего общего.

Юрий Мороз перед назначением в Одессу тренировал юношеский состав киевской команды. А сейчас фанаты считают, что «Черноморец» превратили в фарм-клуб «Динамо» Киев.

В предыдущем туре “Черноморец” уступил одному из лидеров Премьер-лиги – “Шахтеру”

Фото ФК “Черноморец”

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Редакция ПРОФИЛЬ

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