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В Одессе умер известный футболист и тренер

В Одессе умер известный футболист и тренер

В Одессе в возрасте 83 лет скончался известный футболист (нападающий) и футбольный тренер Валентин Блиндер.

Об этом сообщает Одесская областная футбольная ассоциация.

Валентин Блиндер родился в Одессе 20 октября 1937 года. Окончил Одесский государственный университет. Кандидат химических наук. Начал играть в футбол на полянках Ярмарочной площади за одесскую заводскую команду ЗОР. Всю свою игровую карьеру провел в одесском СКА. Первые два года играл за клубную команду, после чего пробился в основной состав.

13 июня 1960 года принял участие в разгроме итальянского «Интера» в товарищеском матче, забив один из мячей сборной Одессы.

В 1962 году подучил звание «Мастер спорта СССР» за участие в играх за сборную Украины класса «Б».

По завершении спортивной карьеры а 1964 году Валентин Блиндер перешел на тренерскую работу. Сначала помогал тренировать, а в июле 1969 года стал главным тренером одесского СКА, которым руководил до конца года.

Валентин Блиндер

Впоследствии Блиндер связал свою жизнь с научной деятельностью, работал ведущим научным сотрудником Физико-химического института защиты окружающей среды и человека Министерства образования и науки и Академии наук Украины. И одновременно работал тренером в ДЮСШ СКА (Одесса), возглавлял команду завода «Продмаш». Он открыл нескольких талантливых футболистов, в частности Леонида Буряка.

В 2001 году Валентин Блиндер попал в число лучших футболистов Одессы XX века. Был первым тренером обладателя «Золотого мяча» Леонида Буряка.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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