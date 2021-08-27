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Из Одессы снова будет ходить пассажирский поезд в Кишинев – расписание

Из Одессы снова будет ходить пассажирский поезд в Кишинев – расписание

С завтрашнего дня, 28 августа, между Одессой и столицей Молдовы Кишиневом снова начнет курсировать международный пассажирский поезд №641/642.

Как сообщает госпредприятие «Железная дорога Молдовы» (CFM), запуск поезда CFM согласовало с украинским перевозчиком «Укрзализныця».

Поезд будет отправляться из Кишинева в 7:09 и прибывать в Одессу в 10:55 (время в пути составит 3 часа 44 минуты).

Отправление из Одессы в 18:36, прибытие в Кишинев в 22:33 (время в пути почти 4 часа).

Поезд будет курсировать ежедневно. На сайте CFM сообщается о возможности купить билет на поезд онлайн, однако на территории Украины данная функция недоступна, а через официальный сайт «Укрзализныци» купить билет на поезд в Кишинев пока также невозможно. Таким образом, билеты на поезд №641/642 пока можно приобрести в кассах вокзалов.

Как сообщалось ранее, «Железная дорога Молдовы» изучает возможность возобновления движения дизель-поезда «Кишинев – Одесса». Тогда предполагалось, что поезд начнет ходить не ранее сентября этого года.

Напомним, модернизированный пассажирский дизель-поезд Кишинев – Одесса запустили в марте 2018 года. Он давал одесситам возможность добраться в столицу Молдовы менее чем за 4 часа. Однако спустя два года, в марте 2020-го, из-за карантинных ограничений перевозка пассажиров по данному маршрут была приостановлена.

Фото: zachem.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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