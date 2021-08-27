Студентка из Измаила попала на обложку известного журнала мод

Как отметили в свежем выпуске Vogue UA, эта обложка – первая в карьере 18-летней девушки.

«Мы верим, что с подачи Vogue UA путь Веры к мировой славе будет легким и интересным»,

– рассказали в редакции журнала.

Свою карьеру Вера Бошкова начала в 14 лет, когда ее приметил в соцсетях модельный скаут. Она уже успела поработать в Корее и Японии, а также принимала участие в показах бренда Prada в итальянском Милане.

В прошлом году Вера окончила Измаильскую школу №1. Cейчас она студентка первого курса Одесского национального морского университета.

Фото: Vogue UA