Студентка из Измаила попала на обложку известного журнала мод

Начинающая модель из города Измаила Одесской области Вера Бошкова попала на обложку сентябрьского номера известного модного журнала Vogue UA.
Как отметили в свежем выпуске Vogue UA, эта обложка – первая в карьере 18-летней девушки.
«Мы верим, что с подачи Vogue UA путь Веры к мировой славе будет легким и интересным»,
– рассказали в редакции журнала.
Свою карьеру Вера Бошкова начала в 14 лет, когда ее приметил в соцсетях модельный скаут. Она уже успела поработать в Корее и Японии, а также принимала участие в показах бренда Prada в итальянском Милане.
В прошлом году Вера окончила Измаильскую школу №1. Cейчас она студентка первого курса Одесского национального морского университета.
Фото: Vogue UA