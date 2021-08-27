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Студентка из Измаила попала на обложку известного журнала мод

Студентка из Измаила попала на обложку известного журнала мод

Начинающая модель из города Измаила Одесской области Вера Бошкова попала на обложку сентябрьского номера известного модного журнала Vogue UA.

Как отметили в свежем выпуске Vogue UA, эта обложка – первая в карьере 18-летней девушки.

«Мы верим, что с подачи Vogue UA путь Веры к мировой славе будет легким и интересным»,

– рассказали в редакции журнала.

Свою карьеру Вера Бошкова начала в 14 лет, когда ее приметил в соцсетях модельный скаут. Она уже успела поработать в Корее и Японии, а также принимала участие в показах бренда Prada в итальянском Милане.

В прошлом году Вера окончила Измаильскую школу №1. Cейчас она студентка первого курса Одесского национального морского университета.

Фото: Vogue UA

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Редакция ПРОФИЛЬ

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