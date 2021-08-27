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В Одессе выявили ядовитую лягушку-игрушку: жителей попросили о помощи

В Одессе выявили ядовитую лягушку-игрушку: жителей попросили о помощи

В игрушке содержание свинца превышено в 164 раза. Поставщикам запретили ее продажу, но часть могла попасть на рынок.

Об этом сообщило главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Вредную продукцию китайского производства обнаружили во время внеплановой проверки.

Лабораторные исследования показали, что музыкальная игрушка “Звірята-малята” представляет высокий уровень угрозы для здоровья людей по содержанию свинца.

Артикул изделия – PL-719-74, дата изготовления – август 2019 года, страна-производитель – Китай.

Массовая доля свинца в игрушке превышена в 164 раза. Поставщику указанной продукции дано предписание о запрете реализации продукции на рынке Украины.

В Госпродпотребслужбы просят неравнодушных потребителей сообщить в службу, если они заметят в продаже опасную игрушку.

Адрес и контакты Госпродпотребслужбы в Одесской области: Одесса, 65042, ул. 7-я Пересыпская, 6;

тел.: (048) 716-13-01; электронная почта: gu@odesa.consumer.gov.ua.

Свинец – металл, который постепенно может накапливаться в крови, мозге и костях человека. Симптомы отравления проявляются постепенно. При токсическом уровне отравления свинец нарушает функции речи, внимания, снижает IQ.

Высокий уровень свинца также может вызвать судороги, а в редких случаях, смерть. Он может влиять на людей любого возраста, но дети в возрасте до 6 лет в наибольшей группе риска.

игрушка лягушка

Иллюстрации Госпродпотребслужбы

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Редакция ПРОФИЛЬ

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