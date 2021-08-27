Где в Одессе будут прививать от «ковида» на предстоящих выходных

В субботу, 28 августа, и в воскресенье, 29 августа, в Одессе снова откроются Центры массовой вакцинации от COVID-19. На этот раз в городе будут работать 9 таких пунктов.

По сообщению Одесского горсовета, прививочные пункты будут работать с 09:00 до 18:00 по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky; ул. Семена Палия, 125б, ТЦ «DEPOt», 2-й этаж; ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3-й этаж); парк Горького (вход со стороны ул. Героев Крут); ул. Житомирская, 2, Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №10; ул. Болгарская, 38, горбольница №1; ул. Левитана, 62, КДЦ №20; пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»; Международный аэропорт «Одесса».

Для первичной вакцинации в настоящее время используются вакцины AstraZeneca (Италия) и CoronaVac (Китай). Для ревакцинации, в дополнение к данным вакцинам, предлагаются Comirnaty/Pfizer и Moderna.

Рекомендованные сроки ревакцинации составляют: для вакцины AstraZeneca – 12 недель, CoronaVac – 14-28 дней, Comirnaty/Pfizer – 21-28 дней, Moderna – 28 дней. На этих выходных все одесситы, у которых подошел срок ревакцинации, могут обратиться в центры массовой вакцинации и получить вторую дозу вакцины.

Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.

Для удобства одесситов организована предварительная онлайн-запись на вакцинацию через систему Helsi. Также получить консультацию и записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив своему семейному врачу.

В будние дни продолжают работать кабинеты вакцинации от COVID-19 во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро пятницы, 27 августа, в Одесской области официально выявили 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 против 119 случаев днем ранее.