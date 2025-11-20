Ключевые моменты:

В 5:30 в Измаильском районе произошла авария из-за перегрузки оборудования, часть города осталась без света.

Усиленные удары РФ по подстанциям ранее повреждали энергосистему района.

Проводятся ремонтные работы, возможны перебои с водоснабжением.

Аварийные работы на энергосетях Одесской области

Сегодня, 20 ноября, около 5:30 утра в Измаильском районе произошла авария на энергосетях — оборудование не выдержало нагрузки. Временно без света остались жители Измаила и близлежащих территорий.

Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, специалисты уже занимаются ремонтом и пытаются как можно быстрее вернуть оборудование в работу.

Энергетики напомнили, что в конце октября и в течение ноября район неоднократно подвергался атакам. Враг бил по инфраструктуре ДТЭК, повредив пять подстанций, причем одна из них была атакована дважды. На полное восстановление требуется время, поэтому система работает с повышенной нагрузкой.

Жителям рекомендуют не включать одновременно мощные электроприборы, чтобы не создавать дополнительную перегрузку и снизить риск новых аварий.

Мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что из-за низкого напряжения проводят аварийные восстановительные работы. Объекты водоснабжения переводят на резервные источники питания — это может кратковременно снизить давление воды или вызвать временное отключение водоснабжения.

Напомним, 17 ноября российские войска снова атаковали энергетические и портовые объекты Измаильского района. Из-за ударов в городе Измаил и селе Броска частично пропало электроснабжение.

