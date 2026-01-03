Ключевые моменты:

Завтра, 4 января, в Одесской области из-за критических повреждений электросетей сохраняется режим аварийных отключений.

ДТЭК применяет вынужденные сетевые ограничения для предотвращения новых аварий.

Энергетики призывают жителей Одессы максимально экономить электроэнергию, чтобы ускорить возвращение региона к предсказуемым стабилизационным графикам.

Напомним, после масштабной атаки на энергообъекты Одессы и области 13 декабря 2025 года в регионе перестали действовать стабилизационные отключения света (по графикам) и введены аварийные отключения.

Как поясняют в компании ДТЭК «Одесские электросети», в настоящее время применяются сетевые ограничения – вынужденное временное отключение электроэнергии, необходимое для предотвращения новых аварий на сетях.

«Когда потребление энергии растет до опасного уровня, отключения становятся необходимыми для обеспечения стабильности системы… Чтобы избежать аварий, мы вынуждены ограничивать нагрузку. Когда потребление резко растет, линии не выдерживают, и мы отключаем часть районов. Как только нагрузка падает – возвращаем свет», – поясняют энергетики.

А чтобы помочь системе скорее восстановиться, потребителей просят экономить электроэнергию и не включать все электроприборы одновременно.

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

