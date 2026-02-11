Ключевые моменты:

Владислав Гераскевич продолжит выступления на Олимпиаде-2026 в шлеме с изображениями погибших украинских спортсменов.

Ранее МОК запретил использовать этот шлем на официальных тренировках и соревнованиях.

Спортсмен и НОК Украины заявляют, что экипировка не нарушает правил и не содержит политических лозунгов.

Владислав Гераскевич и «шлем памяти» на Олимпиаде-2026

9 февраля во время тренировки на Олимпиаде-2026 украинский скелетонист Владислав Гераскевич вышел на старт в «шлеме памяти». На нем изображены более 20 украинских спортсменов, погибших в результате войны. Среди них — тяжелоатлетка Алина Перегудова, боксер Павел Ищенко, хоккеист Алексей Логинов, стрелок Алексей Хабаров, танцовщица Дарья Курдель и другие.

Позже спортсмен сообщил, что Международный олимпийский комитет запретил использовать этот шлем на официальных тренировках и соревнованиях. В то же время организация нашла «хороший компромисс» и позволила спортсмену выйти на старт с траурной повязкой.

Владислав заявил, что намерен обжаловать это решение и будет добиваться права выступать именно в этом шлеме.

Позиция НОК Украины и реакция спортсменов

Владислав Гераскевич не намерен менять экипировку и подчеркнул, что продолжит использовать «шлем памяти» в дальнейшем, в том числе во время официальных заездов. Он также выразил сожаление, что, по его мнению, к украинским спортсменам применяются более строгие требования, чем к представителям других стран.

Свою позицию спортсмен высказал 10 февраля во время пресс-конференции, организованной Национальным олимпийским комитетом Украины.

В НОК Украины подчеркнули, что оформление шлема не нарушает действующие правила. По словам шефа миссии и исполнительного директора НОК Людмилы Панченко, на шлеме нет политических или рекламных надписей — только изображения погибших спортсменов.

Сам Гераскевич отметил, что считает этот вопрос принципиальным: «Черных лент не хватит, чтобы почтить память всех украинских спортсменов, которых убила Россия. Это не политика — это память».

В поддержку Гераскевича выступили известные украинские атлеты — Жан Беленюк, Ольга Харлан, Марта Костюк, Анна Ризадинова и другие. Они записали видеообращения, в которых напомнили, что олимпийские ценности основаны на уважении и гуманности, а «шлем памяти» — это способ почтить погибших, а не политическое заявление.

“Шлем Владислава Гераскевича – не о политике. Он об украинских атлетах, убитых войной. О тех, кто больше никогда не выйдет на старт! Запрещать этот шлем – значит отказываться видеть эту реальность…», – написала Харлан в соцсети Threads.

Напомним, на XXV зимней Олимпиаде Украину представляют 46 спортсменов в 11 видах спорта. После трех соревновательных дней сборная пока не завоевала медалей.