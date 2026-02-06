Ключевые моменты:
- Погибший пограничник, вероятно, был агентом РФ;
- Взрывное устройство, по предварительным данным, он изготовил сам;
- Следствие рассматривает несколько версий причин взрыва.
Взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы: новые данные следствия
Как сообщают СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на правоохранительные органы, пограничник, погибший в результате взрыва в собственном автомобиле утром 6 февраля, мог сотрудничать с оккупационными структурами РФ.
По предварительной информации, взрывное устройство, которое сработало в машине, мужчина изготовил самостоятельно. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего: неосторожное обращение с взрывчаткой или умышленный подрыв со стороны его кураторов.
Проверка телефона погибшего показала, что по заданию РФ он уже совершил несколько поджогов в Одессе и области.
Связи с РФ, поджоги и проблемы с законом
Также установлено, что в 2021 году мужчину привлекали к административной ответственности — за стрельбу в воздух из стартового пистолета в Киевском районе города.
Кроме того, согласно данным системы YouControl, в настоящее время в суде рассматривается дело, по которому налоговая служба пытается взыскать с него более трёх миллионов гривен за неуплату налогов и военного сбора.
Расследование продолжается, официальные выводы будут сделаны после завершения всех следственных действий.
Напомним, Служба безопасности Украины квалифицировала подрыв автомобиля Toyota как теракт и уже открыла соответствующее уголовное производство. По данным СМИ, в автомобиле погиб сержант-кинолог пограничной службы Руслан К. 2004 года рождения. У погибшего осталась дочь.
А що це Одеське життя плітки по інтернету збира? А що коментарі видалили? Чи немє демократії вже на Україні? Що таке?
Все на парня повесили: и агент Кремля, и долги перед налоговой, и сам сделал бомбу, что там еще?
Дурно пахнущая история. Откуда долги, если он, как военный, не сам перед налоговой отчитывается? Или как? А факты где? Почему нет скринов переписки с Российским куратором? Обычно, Сбу не скупится на фото таких «доказательств»? А тут опустились до скриншота какого-то «Ванька» и его домыслов!