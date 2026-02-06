Ключевые моменты:

Погибший пограничник, вероятно, был агентом РФ;

Взрывное устройство, по предварительным данным, он изготовил сам;

Следствие рассматривает несколько версий причин взрыва.

Взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы: новые данные следствия

Как сообщают СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на правоохранительные органы, пограничник, погибший в результате взрыва в собственном автомобиле утром 6 февраля, мог сотрудничать с оккупационными структурами РФ.

По предварительной информации, взрывное устройство, которое сработало в машине, мужчина изготовил самостоятельно. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего: неосторожное обращение с взрывчаткой или умышленный подрыв со стороны его кураторов.

Проверка телефона погибшего показала, что по заданию РФ он уже совершил несколько поджогов в Одессе и области.

Связи с РФ, поджоги и проблемы с законом

Также установлено, что в 2021 году мужчину привлекали к административной ответственности — за стрельбу в воздух из стартового пистолета в Киевском районе города.

Кроме того, согласно данным системы YouControl, в настоящее время в суде рассматривается дело, по которому налоговая служба пытается взыскать с него более трёх миллионов гривен за неуплату налогов и военного сбора.

Расследование продолжается, официальные выводы будут сделаны после завершения всех следственных действий.

Напомним, Служба безопасности Украины квалифицировала подрыв автомобиля Toyota как теракт и уже открыла соответствующее уголовное производство. По данным СМИ, в автомобиле погиб сержант-кинолог пограничной службы Руслан К. 2004 года рождения. У погибшего осталась дочь.