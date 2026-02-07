Ключевые моменты:

Основная цель ударов — энергетическая инфраструктура запада Украины, включая Бурштынскую ТЭС.

Россия применяет дроны-«шахиды», крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые «Циркон».

Воздушная тревога звучит по всей стране, атака продолжается с ночи.

Массированная ракетная атака по Украине 7 февраля

С ночи 7 февраля Россия ведет массированную атаку дронами-«шахедами» по большинству регионов центра и запада Украины. Воздушная тревога объявлена по всей стране. Особенность этой ночи — большое количество дронов направлялось именно в западные области.

Под ударом оказались Тернопольская, Винницкая, Хмельницкая, Львовская и Закарпатская области. Основной целью стал город Бурштын в Ивано-Франковской области, где расположена Бурштынская ТЭС — важный объект для энергоснабжения региона.

После трех часов ночи Россия запустила крылатые ракеты «Калибр» с моря. Они прошли через Николаевскую область и направились в Винницкую область, а затем дальше на запад. По данным мониторинговых каналов, большинство ракет ударили именно по Бурштыну.

Около 4 утра Воздушные силы сообщили о запуске скоростных целей. По информации наблюдателей, это были гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые атаковали Винницу. Вблизи города находятся важные энергетические объекты, которые Россия пытается уничтожить в последние недели.

Атака дронами продолжалась и после 5 утра. Новые группы «шахедов» направлялись в сторону Бурштына, Стрыя, Жидачева, а также кружили возле Черновцов. Часть дронов атаковала Киев.

После 6 утра стало известно о пусках крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95МС. Около двух десятков ракет Х-101 вошли в воздушное пространство Украины через Винницкую область и далее направились в Хмельницкую и Тернопольскую области.

Глава Львовской области сообщил об ударе дронов по Добротвору, где расположена ТЭС. Также зафиксированы атаки в Закарпатье — в направлении Ясиня, Межгорья и возможный удар по Мукачево. В Бурштыне прогремела уже седьмая серия взрывов.

Ночь террора

На этот раз агрессор применил рекордное количество дронов за период полномасштабной войны. Основные удары пришлись на энергетическую инфраструктуру: Ровно, Янтарь, Стрый, Добротвор, Ладыжин, район Макарова и прифронтовые районы. Взрывы зафиксированы и в других населённых пунктах. Оккупанты выпустили как минимум 25 крылатых ракет морского базирования из Черного моря и воздушного — из Каспия, а также применили гиперзвуковую ракету «Циркон» по Виннице.