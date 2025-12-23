Ключевые моменты:
- В Белгород-Днестровском (Аккермани) отменили все культурно-развлекательные мероприятия на 25 декабря.
- Причина: непрерывно продолжающиеся вражеские обстрелы города.
- Приоритет – максимальная безопасность жителей общины.
Празднование не будет из-за постоянных обстрелов
В Белгород-Днестровском (Аккермани) полностью отменили культурно-развлекательные мероприятия, запланированные на 25 декабря.
По словам и. городского головы Александра Скалозуба, такое решение принято из-за постоянных вражеских атак на город, которые продолжаются почти непрерывно. А горожанам необходимо гарантировать самый высокий уровень безопасности. Стоит отметить, что в городе было запланировано множество праздничных событий.
Александр Скалозуб отметил, что отдел культуры горсовета тщательно готовил рождественские мероприятия, однако причины для их отмены весомы и связаны прежде всего с приоритетом защиты жизни и здоровья общества.
Напомним, в ночь на 23 декабря Россия начала комбинированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Соответственно, в ряде областей введены аварийные и экстренные отключения электроэнергии.
