Ключевые моменты:

В Белгород-Днестровском (Аккермани) отменили все культурно-развлекательные мероприятия на 25 декабря.

Причина: непрерывно продолжающиеся вражеские обстрелы города.

Приоритет – максимальная безопасность жителей общины.

Празднование не будет из-за постоянных обстрелов

В Белгород-Днестровском (Аккермани) полностью отменили культурно-развлекательные мероприятия, запланированные на 25 декабря.

По словам и. городского головы Александра Скалозуба, такое решение принято из-за постоянных вражеских атак на город, которые продолжаются почти непрерывно. А горожанам необходимо гарантировать самый высокий уровень безопасности. Стоит отметить, что в городе было запланировано множество праздничных событий.

Александр Скалозуб отметил, что отдел культуры горсовета тщательно готовил рождественские мероприятия, однако причины для их отмены весомы и связаны прежде всего с приоритетом защиты жизни и здоровья общества.

Напомним, в ночь на 23 декабря Россия начала комбинированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Соответственно, в ряде областей введены аварийные и экстренные отключения электроэнергии.

