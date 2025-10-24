Ключевые моменты

После ночных обстрелов затруднено движение поездов в ряде регионов.

Задержки затронули сразу несколько направлений, связанных с Одессой.

Среднее время опоздания превышает 2 часа.

Задержки поездов Одесса — Запорожье и Днепр из-за обстрелов

По данным «Укрзалізниці», 24 октября в результате ночных обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура в нескольких регионах Украины. Пожары на месте инцидентов были быстро потушены, жертв нет.

Некоторые участки остаются обесточенными, из-за чего часть рейсов движется под резервными тепловозами. Это вызвало задержки у четырех поездов, среди которых — направления из и в Одессу:

№51/52 Одесса — Запорожье

№7/8 Харьков — Одесса

№53/54 Днепр — Одесса

№127/128 Львов — Запорожье

Среднее время задержки — более двух часов.

В Харьковской области движение поездов временно организовано по измененным маршрутам. Пассажиров некоторых рейсов, в том числе №92/91 Краматорск — Одесса — Краматорск, доставляли автобусами при содействии местных властей.

На Сумщине работает комбинированная схема «поезд + автобус»: пассажиров доставляют до ближайших станций, где организованы пересадки.

«Укрзалізниця» призывает пассажиров следить за актуальной информацией в официальном приложении и не отключать push-уведомления — они помогут своевременно узнать об изменениях в расписании.

