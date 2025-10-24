Ключевые моменты
- После ночных обстрелов затруднено движение поездов в ряде регионов.
- Задержки затронули сразу несколько направлений, связанных с Одессой.
- Среднее время опоздания превышает 2 часа.
Задержки поездов Одесса — Запорожье и Днепр из-за обстрелов
По данным «Укрзалізниці», 24 октября в результате ночных обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура в нескольких регионах Украины. Пожары на месте инцидентов были быстро потушены, жертв нет.
Некоторые участки остаются обесточенными, из-за чего часть рейсов движется под резервными тепловозами. Это вызвало задержки у четырех поездов, среди которых — направления из и в Одессу:
- №51/52 Одесса — Запорожье
- №7/8 Харьков — Одесса
- №53/54 Днепр — Одесса
- №127/128 Львов — Запорожье
Среднее время задержки — более двух часов.
В Харьковской области движение поездов временно организовано по измененным маршрутам. Пассажиров некоторых рейсов, в том числе №92/91 Краматорск — Одесса — Краматорск, доставляли автобусами при содействии местных властей.
На Сумщине работает комбинированная схема «поезд + автобус»: пассажиров доставляют до ближайших станций, где организованы пересадки.
«Укрзалізниця» призывает пассажиров следить за актуальной информацией в официальном приложении и не отключать push-уведомления — они помогут своевременно узнать об изменениях в расписании.
