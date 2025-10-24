отключения света

Ключевые моменты:

  • 24 октября в Одессе – отключения света из-за плановых работ на электросетях.
  • Восстановить электроснабжение обещают до 17:00 — 20:00 часов.

Центральный РЭС

Работы до 19:00-20:00:

  • Базарная, 92, 100,
  • Большая Арнаутская, 80-111,
  • Малая Арнаутская, 96, 97, 98,
  • Маловского, 6,
  • Преображенская, 65- 82,
  • Тенистая, 9/12,
  • пер. Осики Леонида, 1,
  • пер. Пасечной Зои, 7/9, 8, 9,
    пер. Успенский, 3/5, 4, 9, 14,23,
  • пер. Школярский 1, 2, 2а, 3, 4.

Северный РЭС

Работы до 17:00:

  • 1-я Пересыпская, 1,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 28-й Бригады, 2,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Авангардная, 1-31,
  • Баиса Ярослава, 1-17, 23А;
  • Бардаха, 12,
  • Блажка Виталия, 1-5,
  • Бувалкина Владислава, 30-46, 73-75/корп.16;
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана, 2-17, 164;
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Заболотного Академика, 54-67/КОРП.2.

Работы до 20:00:

  • Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А;
  • Каменяров, 112-118А, 124А, 295-309;
  • Керченская, 27-62б;
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Кузнецова Капитана, 3-14,
  • Листная, 1-13,
  • Летняя, 1-41,
  • Луценко Ивана, 1,1а;
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Марсельская, 32-36,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Неждановой, 1-129,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенней, 1-12,
  • Павлодарского, 1-76,
  • Палия Семена, 21, 93, 103-113Б, 120, 122, 126, 130, 126/1, 134;
  • Южной, 8,
  • Похилой, 1-59в,174;
  • Профессора Коровицкого, 1-151,
  • Республиканская, 226-343а;
  • Сахарова Академика, 20Б, 24, 26, 30, 40, 44;
  • Светлая, 1-14,
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 2-74,
  • Чайковая, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Шполянская, 74-119,
  • Штилевая, 2-118,/а_с,
  • Ядова, 58,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • дорога Хаджибейская, 407-515,
  • пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
  • пер. 2-й Дунаевского, 1-12в;
  • пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Ковыловый, 1-17,
  • пер. Крыжановский, 1-28,
  • пер. Крушельницкой, 1-5А,
  • пер. Неждановой, 1-8,
  • пер. Одесский, 3-7,
  • пер. Ионы Отаманского, 1-15,
  • пер. Станишевской Марии, 1А-21,
  • пер. Сумский, 2-28,
  • пер. Шахтинский, 1-19,
  • пер. Шебелинский, 1-16,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52, 114/1-156,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
