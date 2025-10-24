Ключевые моменты:
- 24 октября в Одессе – отключения света из-за плановых работ на электросетях.
- Восстановить электроснабжение обещают до 17:00 — 20:00 часов.
Центральный РЭС
Работы до 19:00-20:00:
- Базарная, 92, 100,
- Большая Арнаутская, 80-111,
- Малая Арнаутская, 96, 97, 98,
- Маловского, 6,
- Преображенская, 65- 82,
- Тенистая, 9/12,
- пер. Осики Леонида, 1,
- пер. Пасечной Зои, 7/9, 8, 9,
пер. Успенский, 3/5, 4, 9, 14,23,
- пер. Школярский 1, 2, 2а, 3, 4.
Северный РЭС
Работы до 17:00:
- 1-я Пересыпская, 1,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 28-й Бригады, 2,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Авангардная, 1-31,
- Баиса Ярослава, 1-17, 23А;
- Бардаха, 12,
- Блажка Виталия, 1-5,
- Бувалкина Владислава, 30-46, 73-75/корп.16;
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 2-17, 164;
- Донецкая, 1/1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Заболотного Академика, 54-67/КОРП.2.
Работы до 20:00:
- Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А;
- Каменяров, 112-118А, 124А, 295-309;
- Керченская, 27-62б;
- Кишиневская, 2-24,
- Кошица Александра, 1-69,
- Кузнецова Капитана, 3-14,
- Листная, 1-13,
- Летняя, 1-41,
- Луценко Ивана, 1,1а;
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Марсельская, 32-36,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Неждановой, 1-129,
- Обрывистая, 1-22,
- Озерная, 26-66,
- Осенней, 1-12,
- Павлодарского, 1-76,
- Палия Семена, 21, 93, 103-113Б, 120, 122, 126, 130, 126/1, 134;
- Южной, 8,
- Похилой, 1-59в,174;
- Профессора Коровицкого, 1-151,
- Республиканская, 226-343а;
- Сахарова Академика, 20Б, 24, 26, 30, 40, 44;
- Светлая, 1-14,
- Узикова Станислава, 1-39,
- Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 2-74,
- Чайковая, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5;
- Шполянская, 74-119,
- Штилевая, 2-118,/а_с,
- Ядова, 58,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- дорога Хаджибейская, 407-515,
- пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в;
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Ковыловый, 1-17,
- пер. Крыжановский, 1-28,
- пер. Крушельницкой, 1-5А,
- пер. Неждановой, 1-8,
- пер. Одесский, 3-7,
- пер. Ионы Отаманского, 1-15,
- пер. Станишевской Марии, 1А-21,
- пер. Сумский, 2-28,
- пер. Шахтинский, 1-19,
- пер. Шебелинский, 1-16,
- просп. Князя Владимира Великого, 52, 114/1-156,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
