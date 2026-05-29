Ключевые момент :

В Одесской области выпускаются около 16 тысяч школьников.

Более 6 тысяч учеников заканчивают 11 класс в Одессе.

Школы сами решают, как проводить праздники, с учетом безопасности и наличия укрытий.

Последний звонок в Одессе 2026: сколько школьников выпускаются

По информации руководителя городского департамента образования и науки Юлии Филлер, в этом году в Одессе документы о базовом среднем образовании получат более 10 тысяч девятиклассников. Еще свыше 6 тысяч учеников заканчивают 11 класс и готовятся поступать в вузы, колледжи или начинать работать.

Всего в Одесской области 16 тысяч детей уходят из школы во взрослую жизнь, сообщил директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.

Для школьников Последний звонок — это день прощания со школой, встречи с друзьями, воспоминаний и планов на будущее. Для родителей и учителей — повод подвести итоги сложного учебного года.

Несмотря на военное положение, учебный процесс удалось завершить без переноса сроков.

Как проходят школьные праздники в Одессе во время войны

В городском департаменте образования объяснили, что формат Последнего звонка каждая школа определяет самостоятельно. Все зависит от ситуации с безопасностью, наличия укрытий и количества детей, которые могут одновременно находиться в помещении.

Из-за военного положения массовые мероприятия проводят с ограничениями. При этом городские власти подчеркнули, что департамент образования не организовывает выпускные вечера. Решение о таких праздниках родители принимают самостоятельно и под свою ответственность.

Читайте также: Нужен ли выпускной во время войны: что говорят семьи из Одесской области

Что будут делать школьники Одессы летом

После официального завершения учебного года школы продолжат работать в июне. Для учеников организуют консультации и дополнительные занятия.

Дети смогут подтянуть знания, восполнить пропущенный материал и компенсировать образовательные потери, которые возникли из-за войны, воздушных тревог и перебоев с обучением.