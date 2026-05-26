Ключевые моменты:
- Уход за пожилыми родителями можно оформить без увольнения с работы
- Если человек в здравом уме, вопрос решается через соцслужбы без суда
- Опеку через суд оформляют в случаях деменции или психических расстройств
- Одесситы могут бесплатно получить юридическую помощь и консультации
В Одессе и области всё больше семей сталкиваются с ситуацией, когда пожилые родители уже не могут полностью заботиться о себе самостоятельно. Кто-то после инсульта нуждается в помощи в быту, кто-то из-за деменции или тяжёлых хронических заболеваний уже не способен принимать решения без посторонней поддержки.
При этом многие дети пожилых родителей боятся, что для оформления ухода придётся увольняться с работы или проходить сложные судебные процедуры. На самом деле украинское законодательство позволяет совмещать работу и уход за близкими, а сам алгоритм действий зависит прежде всего от состояния здоровья человека.
Постоянный автор «Одесской жизни», юрист Виктория Гусакова, объяснила, как жителям Одессы и области организовать уход за пожилыми родителями, какие документы могут понадобиться, когда можно обойтись без суда и реально ли совмещать уход с работой.
Нужно ли увольняться с работы
Юрист подчёркивает: оформление ухода за пожилыми родителями не означает автоматического увольнения с работы. Напротив, официальная работа часто помогает обеспечивать лечение, покупать лекарства и оплачивать повседневные расходы.
Трудовое законодательство позволяет людям, ухаживающим за больными родственниками, просить работодателя о неполном рабочем дне или индивидуальном графике. Это даёт возможность совмещать уход с работой.
Когда уход оформляется без суда
Если пожилой человек находится в здравом уме, но физически ослаблен и нуждается в помощи в быту, оформление постоянного постороннего ухода происходит через органы социальной защиты.
Для этого нужно:
- обратиться к семейному врачу;
- пройти медицинское обследование;
- получить заключение врачебной комиссии о необходимости ухода;
- подать заявление в органы соцзащиты по поводу сложных жизненных обстоятельств.
Когда нужна опека через суд
Если человек страдает деменцией, психическими расстройствами или уже не осознаёт своих действий, оформить опеку можно только через суд.
В таком случае необходимо:
- пройти медицинское обследование;
- получить заключения врачей;
- собрать пакет документов;
- подать заявление о признании человека недееспособным и назначении опекуна.
Среди основных документов:
- свидетельство о рождении заявителя;
- копии паспортов;
- медицинские заключения;
- справки о месте проживания;
- акт обследования жилищных условий;
- документы на имущество;
- справка о состоянии здоровья будущего опекуна.
Что проверяет суд
Во время рассмотрения дела суд оценивает не только состояние здоровья пожилого человека, но и возможность будущего опекуна обеспечить надлежащий уход.
Важно подтвердить, что именно вы помогаете родителям в повседневной жизни: покупаете лекарства и продукты, оплачиваете коммунальные услуги, организовываете лечение и можете постоянно находиться рядом. Также учитываются условия проживания, график работы и наличие других родственников.
Отдельно суд назначает судебно-психиатрическую экспертизу — без неё человека не могут официально признать недееспособным.
Где одесситы могут получить бесплатную помощь
Жители Одессы и области могут обратиться в систему бесплатной правовой помощи. Там можно получить консультации, помощь с документами, а отдельным категориям граждан — бесплатного адвоката для суда.
Такое право имеют:
- внутренне перемещённые лица;
- люди с низким доходом;
- лица с инвалидностью;
- ветераны войны;
- пострадавшие от домашнего насилия.
Консультации предоставляют по телефону горячей линии 0 800 213 103 или в ближайших бюро правовой помощи.