Ключевые моменты:

Уход за пожилыми родителями можно оформить без увольнения с работы

Если человек в здравом уме, вопрос решается через соцслужбы без суда

Опеку через суд оформляют в случаях деменции или психических расстройств

Одесситы могут бесплатно получить юридическую помощь и консультации

В Одессе и области всё больше семей сталкиваются с ситуацией, когда пожилые родители уже не могут полностью заботиться о себе самостоятельно. Кто-то после инсульта нуждается в помощи в быту, кто-то из-за деменции или тяжёлых хронических заболеваний уже не способен принимать решения без посторонней поддержки.

При этом многие дети пожилых родителей боятся, что для оформления ухода придётся увольняться с работы или проходить сложные судебные процедуры. На самом деле украинское законодательство позволяет совмещать работу и уход за близкими, а сам алгоритм действий зависит прежде всего от состояния здоровья человека.

Постоянный автор «Одесской жизни», юрист Виктория Гусакова, объяснила, как жителям Одессы и области организовать уход за пожилыми родителями, какие документы могут понадобиться, когда можно обойтись без суда и реально ли совмещать уход с работой.

Нужно ли увольняться с работы

Юрист подчёркивает: оформление ухода за пожилыми родителями не означает автоматического увольнения с работы. Напротив, официальная работа часто помогает обеспечивать лечение, покупать лекарства и оплачивать повседневные расходы.

Трудовое законодательство позволяет людям, ухаживающим за больными родственниками, просить работодателя о неполном рабочем дне или индивидуальном графике. Это даёт возможность совмещать уход с работой.

Когда уход оформляется без суда

Если пожилой человек находится в здравом уме, но физически ослаблен и нуждается в помощи в быту, оформление постоянного постороннего ухода происходит через органы социальной защиты.

Для этого нужно:

обратиться к семейному врачу;

пройти медицинское обследование;

получить заключение врачебной комиссии о необходимости ухода;

подать заявление в органы соцзащиты по поводу сложных жизненных обстоятельств.

Когда нужна опека через суд

Если человек страдает деменцией, психическими расстройствами или уже не осознаёт своих действий, оформить опеку можно только через суд.

В таком случае необходимо:

пройти медицинское обследование;

получить заключения врачей;

собрать пакет документов;

подать заявление о признании человека недееспособным и назначении опекуна.

Среди основных документов:

свидетельство о рождении заявителя;

копии паспортов;

медицинские заключения;

справки о месте проживания;

акт обследования жилищных условий;

документы на имущество;

справка о состоянии здоровья будущего опекуна.

Что проверяет суд

Во время рассмотрения дела суд оценивает не только состояние здоровья пожилого человека, но и возможность будущего опекуна обеспечить надлежащий уход.

Важно подтвердить, что именно вы помогаете родителям в повседневной жизни: покупаете лекарства и продукты, оплачиваете коммунальные услуги, организовываете лечение и можете постоянно находиться рядом. Также учитываются условия проживания, график работы и наличие других родственников.

Отдельно суд назначает судебно-психиатрическую экспертизу — без неё человека не могут официально признать недееспособным.

Где одесситы могут получить бесплатную помощь

Жители Одессы и области могут обратиться в систему бесплатной правовой помощи. Там можно получить консультации, помощь с документами, а отдельным категориям граждан — бесплатного адвоката для суда.

Такое право имеют:

внутренне перемещённые лица;

люди с низким доходом;

лица с инвалидностью;

ветераны войны;

пострадавшие от домашнего насилия.

Консультации предоставляют по телефону горячей линии 0 800 213 103 или в ближайших бюро правовой помощи.