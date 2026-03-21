Ключевые моменты:

Военнослужащей из Одессы инкриминируют уклонение от несения воинской службы путем обмана.

Следствие утверждает, что во время «больничного» обвиняемая находилась на съемочной площадке популярного телешоу в столице, продолжая получать зарплату и боевые надбавки.

Виктория Кузнецова – штурман ВСУ, стала известна как яркая участница 16-го сезона «МастерШеф».

Соцсети разделились: одни требуют сурового наказания, другие призывают дождаться решения суда.

Скандал вокруг участия одесской военнослужащей в главном кулинарном шоу страны вышел в юридическую плоскость. Как сообщают СМИ, дело Виктории Кузнецовой уже рассматривается в суде.

Суть претензий правоохранителей заключается в том, что в период оформления документов о прохождении стационарного лечения, Виктория фактически находилась в Киеве на съемках «МастерШеф». При этом ей продолжали начислять денежное довольствие, премии и дополнительные вознаграждения, предусмотренные для военнослужащих. Сейчас ее действия квалифицируют как уклонение от службы.

Кто такая Виктория Кузнецова?

Виктория родом из Коломыи, долгое время жила в Харькове, но в последние годы ее связывают с Одессой. В рядах ВСУ она с 2015 года, занимала должность штурмана. На телеэкранах она запомнилась как волевая и харизматичная участница «МастерШеф-16». Одесситка покинула проект после напряженной финальной дуэли, остановившись буквально в шаге от решающей битвы за победу.

Реакция общественности

Новость вызвала шквал комментариев в Instagram. Мнения одесситов и поклонников шоу разделились:

«Закон один для всех, нельзя получать боевые выплаты, находясь на телешоу», – пишут одни.

«Человек с 2015 года в армии, нужно учитывать весь контекст, а не только этот эпизод», – парируют другие.

Пока суд изучает доказательства, сама Виктория и ее защита детальных комментариев прессе не дают. Редакция продолжает следить за развитием этого резонансного дела.

Источник и фото: thebridgeua