Ключевые моменты:

В Одессе задержали 31-летнего киевлянина за мошенничество с квартирой в Одессе.

Мужчина подделал свидетельство о смерти и завещание, а также пытался снять арест с недвижимости.

Также мошенник пытался получить почти 26 тыс. грн компенсации за «похороны».

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным управления Нацполиции в Одесской области, мужчина действовал в сговоре с неустановленным лицом. Он знал, что на недвижимость наложен арест из-за долгов владельца, и решил обойти это ограничение с помощью поддельных документов.

Мужчина изготовил фиктивную справку о смерти собственника квартиры, а также поддельное завещание, согласно которому якобы становился наследником всего имущества. Введя в заблуждение сотрудников органов регистрации актов гражданского состояния, он получил официальное свидетельство о смерти владельца. После этого он направил документы частному исполнителю и потребовал снять арест с квартиры, заявляя о своих «законных правах».

Но на этом «делец» не остановился. Чтобы извлечь из ситуации максимальную выгоду, он решил подзаработать на несуществующих похоронах. Подделав справку о кремации, киевлянин подал заявление в управление соцзащиты, требуя выплатить ему 26 тысяч гривен компенсации за ритуальные услуги, которых на самом деле не было.

Довести план до финала помешали оперативники уголовного розыска и следователи ГУНП в Одесской области. Подозреваемого задержали, у него изъяли печати и документы, которые использовались в преступной деятельности.

«Фигуранту сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: мошенничество в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения, а также подделка и использование фальшивых документов», – сообщают в полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. За содеянное «риелтору» грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото иллюстративное