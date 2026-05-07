Ключевые моменты:

Ветераны с УБД могут бесплатно парковаться на муниципальных площадках Одессы.

Для этого нужно лично подать документы в департамент транспорта.

Прием военных проводят только с 15:00 до 16:00 по будням.

Из-за очередей и службы многие военные так и не успевают оформить льготу.

Как это должно работать: официальная процедура

В мэрии Одессы напоминают: чтобы парковщики не требовали оплату, данные бойца должны быть в электронной базе. Процедура кажется несложной – нужно прийти с документами и подтвердить статус.

Куда обращаться: Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения (ул. Богдана Хмельницкого, 18, каб. 110).

Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения (ул. Богдана Хмельницкого, 18, каб. 110). Что иметь при себе: оригиналы техпаспорта на авто и удостоверение УБД.

оригиналы техпаспорта на авто и удостоверение УБД. Когда принимают: только в рабочие дни с 15:00 до 16:00.

Как это работает на самом деле: «Один час на всех»

Несмотря на то, что, по данным мэрии, в базе уже тысячи имен, многие военные просто опускают руки. Главная претензия – катастрофическая нехватка времени, выделенного на прием документов. Жена одного из военнослужащих поделилась с «Одесской жизнью» историей их семьи:

«Муж трижды пытался оформить эту справку за последние полгода, но безрезультатно. Прием длится всего час, а людей собирается очень много. То очередь не доходит, то вызывают по службе и приходится уезжать. В итоге он просто решил, что его время и нервы дороже тех 20 гривен, которые мы иногда платим за парковку. Задумка правильная: одна машина – один военный – номер в базе. Но реализация выглядит так, будто все специально усложнили, чтобы этой льготой воспользовалось как можно меньше людей».

По словам близких военных, такой подход создает иллюзию поддержки: право на бесплатную стоянку есть, но механизм его реализации превращается в «головоломку», которую работающий или служащий человек физически не может решить.

Итог

Пока в официальных отчетах фигурируют тысячи «счастливчиков» в базе, реальные герои тратят свое редкое свободное время на стояние в коридорах департамента. Редакция «Одесской жизни» надеется, что городские власти обратят внимание на эту проблему и расширят часы приема, чтобы льгота стала доступной не только на бумаге, но и в жизни.

Ранее мы рассказывали, где в Одессе сегодня ремонтируют дороги.