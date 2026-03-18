Ключевые моменты:

Пятеро военнослужащих вывозили оружие и боеприпасы из своих подразделений и продавали их через интернет.

Опасный «товар» отправляли по почте или привозили лично, используя даже эвакуационный транспорт.

Ежемесячный доход от незаконной деятельности превышал 1,5 млн гривен.

Незаконная продажа оружия в Одессе: что известно

Сотрудники Государственного бюро расследований вместе с полицией разоблачили и остановили канал незаконной продажи оружия, которое поступало из зоны боевых действий.

По данным следствия, в схеме участвовали пятеро военнослужащих, служивших на Харьковском и Донецком направлениях. Они вывозили из арсеналов своих подразделений оружие, боеприпасы и взрывчатку, а затем продавали их. Для этого даже создали своего рода «онлайн-магазин».

Оружие отправляли в Одессу по почте, а крупные партии доставляли лично. При этом злоумышленники использовали эвакуационный автомобиль, предназначенный для перевозки раненых военных.

Следствие установило, что такая деятельность приносила более 1,5 млн гривен в месяц.

11 марта 2026 года правоохранители задержали фигурантов во время доставки очередной партии оружия в Одессу. В ней находились пулеметы, гранаты, автоматы, патроны и другие боеприпасы на сумму около 17 тысяч долларов.

Подозреваемым уже сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием. Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога от 200 тысяч до 2 миллионов гривен.

Им грозит до 7 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

В соцсетях обсуждают видео, на котором одессит использует крыло сбитого дрона-камикадзе для разжигания мангала.

