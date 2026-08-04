Ключевые моменты:

Хомяков из Киевского зоопарка выпустили в Тарутинскую степь.

Цель: восстановление популяции хомяка обыкновенного и биоразнообразия степи.

Важная миссия зоопарка: спасение редких видов

Специалисты Киевского зоопарка в мае-июне вырастили и выпустили 18 хомяков в природный заказник «Тарутинская степь» на Одесчине, чтобы поддержать исчезающую популяцию вида. Это уже вторая партия животных в этом году – до этого естественную популяцию уже пополнили еще шесть особей.

Хомяк европейский занесен в Красную книгу Украины еще в 2009 году и его все сложнее встретить в дикой природе. Киевский зоопарк продолжает системную работу по сохранению и восстановлению редких видов украинской фауны. Переселение грызунов стало очередным этапом масштабной Программы разведения хомяка обыкновенного.

«Возвращение редких животных в дикую природу имеет чрезвычайное значение для восстановления природных популяций и сохранения биоразнообразия Украины. Именно в этом — одна из важнейших миссий современных зоопарков», — сообщили в учреждении.

Как объясняют эксперты организации Rewilding Danube Delta, обыкновенный хомяк — это не просто милый грызун, а настоящий «инженер» степной среды. Его возвращение играет ключевую роль в оздоровлении природы региона: роя глубокие норы, хомяки разрыхляют и обогащают грунт, а также помогают распространять семена степных растений.

Кроме того, грызуны помогают контролировать растительность и одновременно служат кормовой базой для хищных птиц и млекопитающих, многие из которых занесены в Красную книгу.

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