Ключевые моменты:

Двух лисят, найденных под завалами аварийного здания на Одесчине, перевезли для реабилитации на станцию юных натуралистов в Измаиле.

Малыши чувствуют себя хорошо, но находятся в полной изоляции от посетителей, чтобы не привыкать к людям.

Специалисты постепенно готовят животных к жизни в дикой природе.

Если адаптация пройдет успешно, уже в начале осени подросших и вакцинированных лисиц выпустят в естественную среду обитания.

Никаких контактов с посетителями и строгая изоляция

Ранее мы рассказывали, что во время разборки аварийного здания в селе Каменское на Одесчине под завалами конструкций нашли двух испуганных лисят. Экоактивисты нацпарка «Тузловские лиманы» передали животных на Измаильскую станцию юных натуралистов, так как на территории заповедника нет подходящих условий для их выхаживания.

Как рассказала директор станции юннатов Людмила Филобок, сейчас малышам около месяца и чувствуют они себя хорошо. Однако увидеть их на станции не получится: вольер обустроили на хозяйственном дворе и полностью отгородили от посторонних глаз.

«Для того чтобы успешно выпустить животных в естественную среду, они не должны привыкать к людям. Лисята сейчас дикие, очень дикие. Они не агрессивны, но всего боятся. Когда заходишь в вольер, они сильно стрессуют. Поэтому персонал старается заходить очень тихо и аккуратно, только чтобы оставить еду и воду», – объясняет руководительница станции.

Меню для хищников: от куриного мяса до живой охоты

Рацион забавных, но все же диких животных постепенно приближают к тому, с чем им придется столкнуться в лесу. Сейчас их кормят куриным мясом, печенью и яйцами.

Однако ключевой этап реабилитации – научить лисят самостоятельно добывать пищу. В Измаиле у специалистов уже есть такой опыт.

«Мы хотим кормить их естественной пищей. Чуть позже добавим в рацион живых грызунов, чтобы звери могли охотиться. Когда у нас на реабилитации были дикие лесные коты, мы специально выращивали для них крысят, чтобы приучить к дикой среде», – добавила Людмила Филобок.

Если реабилитация пойдет по плану, уже к началу осени подросших и вакцинированных лисиц выпустят на свободу в естественную для них среду обитания.

Вы также можете узнать: Не приют, а шанс на жизнь: как в Одессе спасают собак из прифронтовых зон.

Источник: Суспільне