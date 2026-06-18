Ключевые моменты:

В Одесском зоопарке родились трое детенышей европейской лани.

Пол малышей пока определить не удалось.

Все новорожденные здоровы, активны и хорошо питаются.

Посетители уже могут увидеть новых обитателей зоопарка.

Как сообщили в Одесском зоопарке, пополнение произошло в семействе европейских ланей. Пока специалисты не смогли определить пол новорожденных, однако поводов для беспокойства нет – малыши чувствуют себя прекрасно, активно исследуют окружающий мир и растут под присмотром взрослых животных.

Европейская лань – один из самых красивых представителей семейства оленевых. Эти животные известны своей изящностью и характерной пятнистой окраской. Детеныши также рождаются со светлыми пятнышками на шерсти, которые помогают им оставаться незаметными среди травы и листвы.

В первые недели жизни малыши обычно держатся рядом с матерью и много отдыхают, однако очень быстро становятся любознательными и подвижными.

В зоопарке приглашают одесситов и гостей города познакомиться с новыми обитателями. Сотрудники отмечают, что наблюдать за тем, как растут маленькие лани, всегда интересно и трогательно.

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