Ключевые моменты:
- В Одесском зоопарке родились трое детенышей европейской лани.
- Пол малышей пока определить не удалось.
- Все новорожденные здоровы, активны и хорошо питаются.
- Посетители уже могут увидеть новых обитателей зоопарка.
Как сообщили в Одесском зоопарке, пополнение произошло в семействе европейских ланей. Пока специалисты не смогли определить пол новорожденных, однако поводов для беспокойства нет – малыши чувствуют себя прекрасно, активно исследуют окружающий мир и растут под присмотром взрослых животных.
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Европейская лань – один из самых красивых представителей семейства оленевых. Эти животные известны своей изящностью и характерной пятнистой окраской. Детеныши также рождаются со светлыми пятнышками на шерсти, которые помогают им оставаться незаметными среди травы и листвы.
В первые недели жизни малыши обычно держатся рядом с матерью и много отдыхают, однако очень быстро становятся любознательными и подвижными.
В зоопарке приглашают одесситов и гостей города познакомиться с новыми обитателями. Сотрудники отмечают, что наблюдать за тем, как растут маленькие лани, всегда интересно и трогательно.
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