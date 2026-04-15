Ключевые моменты:

В селе Глубокое озеро подмывает некрополь буджацких казаков.

Кости, гробовые доски и известковые кресты падают в лиман.

История кладбища: Основан в 1856 г. после Парижского трактата.

Причина разрушения: озеро Сасык опреснили в 1978 г. дамбой от моря и каналами из Дуная.

Уникальное кладбище исчезает

По информации ОО «Украина Инкогнита», в селе Глубокое, в 15 км к югу от Татарбунар, на обрывистом глинистом берегу крупнейшего озера Украины Сасык обрушивается уникальный некрополь буджацких казаков.

Добавим, что человеческие кости, старые гробовые доски и старинные известковые кресты торчат из подмываемого водой склона. Они падают прямо в лиман.

Стоит отметить, что это кладбище появилось в 1856 году после Парижского трактата, когда семьи казаков поселились здесь на месте болгарской колонии Эскиполос (ныне Глубокое).

История места драматична. После поражения в Крымской войне Парижский трактат заставил Россию передать Южную Бессарабию (до Днестра) Молдавскому княжеству – вассалу Османской империи. Болгары, не желая возвращаться под власть турок, покинули поселение и отправились в Таврию. На их место прибыли молдаване вместе с семьями буджацких казаков — именно тогда и возникло казацкое кладбище, типичное для безлесных южных краев Украины, где надгробия делали из известняка в форме крестов. Кладбище разместили на высокой террасе над пресноводной северной частью озера Сасык. Тогда вода не достигала склона террасы, а озеро делилось пополам — с соленой большей южной частью.

Что касается озера Сасык (от турок – также Кундук), то оно имеет площадь 215 км. В 1978 году советские «экспериментаторы» искусственно опреснили, отрезав от Черного моря дамбой и подведя воду из Дуная. Результат — разрастание, мелководье, вонь летом и агрессивная эрозия берегов, уничтожающая деревни и кладбища.

Однако это не редкий случай. Как пишет Николай Моздир, россияне разрушили большинство казацких некрополей — от Трахтемирового и Кумейок до Олешковской Сечи и Суботова, где могилы разбили на щебень для свинарника. Сейчас рушатся десятки таких памятников, а украинцы, к сожалению, часто безразличны.

Фото оползней: Максим Назаренко

Ранее мы сообщали, что могилы известных одесситов исчезают среди мусора.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, как в Одессе уничтожили первое христианское кладбище.

Читайте также: Каменные кресты Шершенцев: история и традиции