Ключевые моменты:

Историческое здание главпочтамта в Измаиле продали за 4,2 млн грн.

Аукцион прошел на платформе Prozorro.Продажи 25 февраля.

Победителем стал киевский юрист Иван Касинюк.

Продажа здания главпочтамта в Измаиле: результаты аукциона

25 февраля на платформе Prozorro.Продажи завершился аукцион по продаже исторического здания бывшего главпочтамта в центре Измаила. Объект официально продали за 4,2 миллиона гривен. Теперь ожидается подписание всех необходимых документов с победителем торгов.

Стартовая цена лота составляла 1 миллион 942 тысячи гривен. Однако в ходе аукциона стоимость выросла более чем в два раза, поскольку участие приняли несколько претендентов. Победителем стал киевский юрист Иван Касинюк, предложивший наибольшую сумму.

Здание расположено возле Городского сада на улице Бендерской. В состав лота вошел целый комплекс недвижимости: два дома, туалет, сарай и проходная. Общая площадь построек — 807 квадратных метров, а площадь земельного участка — 0,1148 гектара.

Главпочтамт был построен в 1813 году и считается одной из исторических достопримечательностей Измаила. До конца 1990-х годов здесь работал главный почтамт города. Позже учреждение переехало в более современное помещение, а в старом здании осталось только почтовое отделение №9.

Более четырех лет Укрпочта пыталась продать этот объект. Первые торги объявили еще в 2021 году. Тогда продажа вызвала широкий общественный резонанс: жители Измаила предлагали собрать средства, чтобы отреставрировать здание и создать в нем музей истории румынского периода. Однако реализовать эту идею не удалось.

Ранее на торги были выставлены помещения Одесского главпочтамта — исторического здания и объекта культурного наследия Одессы.