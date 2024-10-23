Одесский Главпочтамт на Садовой закрыт: что дальше?

Что произошло с одесским Главпочтамтом?

Напомним: еще в августе этого года «Одесская жизнь» сообщала о необычной «тишине на Главпочтамте».

Вскоре Главпочтамт мы увидели уже закрытым для посетителей.

Что произошло? И что дальше? Об этом – наша беседа с директором по развитию сети Одесского региона АО «Укрпочта» Артемом Бондаренко.

– Мы сейчас работаем над стандартизацией наших отделений. Многие отделения нам удалось стандартизировать, достаточно много – еще нет, некоторые даже пандусами не обеспечены. Что же касается здания Главпочтамта (кстати это уже устаревшее понятие) на Садовой, 10, то центральный зал для посетителей закрыт. Все без исключения услуги теперь предоставляются на Садовой, 2 и Софиевской, 11. Поэтому трафик клиентов переместился в эти два отделения. Нам удалось стандартизировать эти отделения. Это позволяет посетителям получать качественные услуги – все, без исключения, а еще – обеспечить комфортные условия работы нашим работникам. Сотрудники же, обслуживающие Одесский регион (руководящий состав), остаются здесь, – объясняет Артем Бондаренко.

Артем Юрьевич называет главные причины, почему произошло именно так:

– Площадь исторического здания на Садовой, 10 – около восьми тысяч квадратных метров. Это очень большая площадь. А использовалась она всего на 48 процентов. Результат: много пустых кабинетов. Поэтому решено было просто закрыть и не использовать здание с целью экономии. Оставшиеся здесь работники, обслуживающие весь Одесский регион в будущем будут переведены только в одно крыло.

Будущая судьба Главпочтамта: музей? концертный зал?

– А здание Главпочтамта? Имею в виду «активные» слухи о его продаже?

– Что касается этой информации, то могу сказать одно: она не соответствует действительности.

– Какова же дальнейшая судьба здания?

– АО «Укрпочта» вместе с государством, представителями культуры и общественности изучает этот вопрос. Будут проводиться консультации, как целесообразнее использовать здание на Садовой, 10. Например, уже было предложение развернуть здесь музей… Все это делается для того, чтобы целесообразнее использовать это историческое здание. И я считаю, что решение о дальнейшей судьбе здания будет принято в ближайшее время.

Напомним, в левом крыле Главпочтамта недавно открылся интерактивный Музей геноцида «Территория памяти».

Артем Бондаренко добавляет:

– Еще возникает вопрос, почему перемещение Главпочтамта произошло именно сейчас. Это произошло и для создания лучших условий труда для наших сотрудников, и для более комфортных условий для обслуживания клиентов. Приближается зимний период. Отапливать, освещать такую большую площадь трудно. Большой зал отапливаться и освещаться пока не будет.

– А не приведет ли это к разрушению здания?

– Нет. Эти вопросы уже обсуждались с руководителем административно-хозяйственного управления. Он же контролирует другой важный вопрос – относительно сметы ремонта фасада всего здания Главпочтамта.

Артем Бондаренко заверяет:

– Все наши действия сегодня, в сложные военные времена, обусловлены целесообразностью использования такого выдающегося одесского памятника архитектуры, как здание Главпочтамта. А еще – ради наших клиентов, чтобы они получали услуги в современных комфортных условиях…

…Прошу разрешения сделать несколько фотографий главного зала Главпочтамта (уже бывшего) с «необычного» места – с балкона. Да, уже на память:

И хотя все аргументы, которые я только что услышала, вполне понятны, все же меня охватывает грусть… И это тоже вполне понятно. Одесситы же с такой гордостью почти сто тридцать лет говорили: «Наш Главпочтамт с огромным фонарем!».

Боже, какая же здесь сейчас необычная тишина!..

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