Ключевые моменты:

Температура Черного моря в Одесском заливе поднялась до приятных +20…21°С.

В Одессе ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +27…29°С.

По области столбики термометров местами достигнут летних +32°С.

Море в Одессе 22 июня: идеальное время для купания

Согласно прогнозу Гидрометцентр Черного и Азовского морей, впонедельник в Одессе удержится переменная облачность, а вероятность дождей равна нулю.

Днем начнется ощутимый прогрев: столбики термометров покажут стабильные 27–29°С. Ветер утихнет до 3–8 м/с, поэтому сильной прохлады ждать не стоит.

Главная хорошая новость для любителей морских прогулок — вода у берегов Одессы прогрелась до комфортных 20–21°С.

Тем, кто планирует пляжный отдых за городом, следует учесть, что днем в регионе будет по-настоящему жарко — воздух раскалится до 27–32°С.

И не забывайте про безопасность на воде: в Одесской области все еще продолжаются поиски 10-летней девочки, которую в пятницу, 19 июня, унесло в открытое море на надувном круге.

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